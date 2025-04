Transizione energetica in USA: a primeggiare è il solare

La transizione energetica negli Stati Uniti sta attraversando una trasformazione importante. In tale contesto, il solare e l’eolico si affermano come colonne portanti. Nei primi due mesi del 2025, tali due fonti rinnovabili hanno rappresentato quasi la totalità delle nuove installazioni di capacità elettrica. Consolidando una tendenza che va avanti ormai da diversi anni. I dati forniti arrivano dalla Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Sono analizzati da varie campagne ambientali. Secondo quanto riportato il 97,6% della nuova capacità elettrica installata tra gennaio e febbraio proviene da fonti rinnovabili.

Transizione energetica in America: i settori predominanti

Nel dettaglio, il solare ha dominato il mese di febbraio con l’81,1% della nuova capacità. Pari a oltre 1.500 MW distribuiti su 39 impianti. L’eolico ha fatto la sua parte aggiungendo altri 266 MW. Mentre le fonti fossili, come gas naturale e petrolio, sono rimaste marginali. Confermando il loro progressivo declino nel mix energetico nazionale.

Il trend è particolarmente evidente osservando i grandi progetti avviati di recente. In Texas, l’impianto Fence Post Solar da oltre 237 MW testimonia l’impegno dello Stato nella transizione verso il solare. In California e Louisiana, altri progetti di rilievo rafforzano la diffusione dell’energia solare. Anche in aree precedentemente meno coinvolte. Sul fronte eolico, impianti come il Downeast Wind nel Maine e il Pioneer DJ Wind in Texas dimostrano come l’energia del vento continui ad espandersi. Anche grazie ai progressi tecnologici e alla riduzione dei costi.

Guardando al quadro complessivo, la capacità installata di solare ed eolico ha ormai raggiunto quasi il 23% del totale nazionale. A tal proposito, è importante includere anche le installazioni su piccola scala. Come i pannelli solari sui tetti, e altre fonti rinnovabili tra cui l’idroelettrico, la biomassa e la geotermia. Seguendo tale tendenza le rinnovabili arrivano a coprire circa un terzo della capacità elettrica degli Stati Uniti. Se tale tendenza proseguirà, entro il 2029 le energie rinnovabili non solo supereranno il gas naturale. Ma potrebbero avvicinarsi alla soglia simbolica del 50% del mix elettrico statunitense.