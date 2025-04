Passa a HoMobile 150 Giga a soli 6,99 euro

La compagnia telefonica HoMobile si prepara a lanciare un’offerta davvero irresistibile. Portando il proprio numero in ho., si possono infatti ottenere 150GB di traffico dati al prezzo imbattibile di 6,99€ al mese. L’attivazione parte da soli 2,99€ e il costo varia in base all’operatore di provenienza. La SIM è completamente gratuita, mentre per completare la registrazione è necessaria una prima ricarica obbligatoria di 7,00€. Con questa soluzione, HoMobile conferma così la sua volontà di offrire servizi di alta qualità a costi super competitivi.

L’impegno di HoMobile tra assistenza, trasparenza e innovazione

Oltre a poter trasferire il proprio numero, è possibile anche attivarne uno nuovo alle stesse condizioni vantaggiose. L’attivazione per i nuovi numeri, come detto, costa 2,99€ ed include una SIM gratuita con prima ricarica sempre di 7,00€. Tutti i servizi sono facilmente gestibili tramite l’app ufficiale disponibile su App Store e Google Play. I metodi di pagamento accettati comprendono Visa, Mastercard, Postepay, PayPal, Apple Pay e GooglePay. La compagnia è comunque vicina alle persone grazie alla sua ampia rete di punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

HoMobile non è soltanto sinonimo di offerte convenienti, ma anche di attenzione ai clienti e ai loro diritti. Sul sito ufficiale sono disponibili numerose informazioni utili, dalla gestione della privacy alla trasparenza tariffaria, passando per il supporto agli utenti con disabilità. L’azienda VEI S.r.l., che gestisce il marchio ho., si impegna poi nel garantire modelli organizzativi efficienti e strumenti di whistleblowing per la massima correttezza interna.

I clienti possono trovare aiuto diretto anche attraverso il servizio di supporto e una sezione dedicata all’utilizzo dei servizi all’estero. L’accesso all’applicazione mobile consente una gestione semplice e veloce del proprio piano telefonico. Ma non è finita qui. Poiché HoMobile promuove anche una comunicazione diretta e aggiornata sui principali canali social come Facebook, Instagram e YouTube. Confermando così il proprio impegno nell’essere sempre al fianco dei suoi utilizzatori.