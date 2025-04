PagoPA: logo della piattaforma usato in una campagna phishing

In risposta, il CERT-AGID e il team di sicurezza di PagoPA stanno collaborando per individuare e oscurare i domini utilizzati per ospitare i siti fraudolenti. Solo nel mese di aprile sono stati identificati e bloccati numerosi indirizzi pericolosi. Mentre sono stati condivisi oltre 700 indicatori di compromissione con le organizzazioni di settore.

Nel frattempo, è importante sottolineare l’importanza di un comportamento consapevole. È essenziale imparare a riconoscere i segnali di una possibile truffa. Come, ad esempio, mittenti sospetti, link che non rimandano ai siti ufficiali, richieste insolite di dati personali, toni allarmistici o errori ortografici. Nel dettaglio, ad esempio, PagoPA non chiede mai dati sensibili via email o SMS e utilizza solo l’indirizzo ufficiale per le comunicazioni. In caso di dubbio, è meglio evitare di cliccare su link ricevuti e accedere manualmente ai siti degli enti interessati. Inoltre, è importante segnalare ogni contatto sospetto.