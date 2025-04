Il drone K1000: autonomia infinita grazie all’energia solare

L’esercito americano ha appena fatto un bel salto nel futuro, e il protagonista si chiama K1000. No, non è il nome di un nuovo film di fantascienza: è un drone super leggero, alimentato a energia solare, che promette di cambiare il modo in cui si fa ricognizione e raccolta di informazioni sul campo.

K1000 entra in servizio con l’esercito USA

Realizzato dalla Kraus Hamdani Aerospace, una compagnia californiana, il K1000 è entrato ufficialmente in servizio con il 1° Battaglione Multi-Effetti (MDEB) della 1ª Task Force Multi-Dominio. E la cosa interessante? Questo gioiellino non ha bisogno di carburante, rifornimenti complicati o lunghe pause: si carica direttamente dal sole e può volare praticamente all’infinito.

Il suo debutto operativo è avvenuto durante un’esercitazione chiamata “Static Focus 3“, dove il 1° MDEB ha accumulato più di cento ore di volo usando diversi droni. Tra questi, ovviamente, spiccava il K1000. C’è chi si aspettava difficoltà e manutenzione infinita, ma, come ha raccontato il sergente Jake Meyer, le cose sono andate molto diversamente: “Sono rimasto sbalordito da quanto poco tempo e lavoro serva. Con altri droni ci vogliono mesi per imparare a gestirli bene. Con questo, in due giorni eravamo pronti”.

Per dare un’idea concreta, il K1000 è lungo tre metri, ha un’apertura alare di cinque e può raggiungere un’altitudine di ben 7.000 metri. Vola tranquillo a 74 chilometri orari e, grazie alla sua elica pieghevole e alle batterie agli ioni di litio, è progettato per restare in aria a lungo senza troppi pensieri.

E la gestione? Praticamente come giocare a un videogioco: basta un solo operatore per tenere sotto controllo l’intera flotta, tramite un’interfaccia semplice e intuitiva.

Non è la prima volta che il K1000 si fa notare. Già l’anno scorso, durante una simulazione alle Hawaii, questo drone ha volato per 26 ore consecutive trasportando sistemi di comunicazione tra le unità a terra e un cacciatorpediniere della Marina americana. Il tutto senza mai perdere un colpo.

Insomma, il K1000 non è solo un altro pezzo di tecnologia: è il simbolo di un modo nuovo di fare guerra (e, speriamo, anche di prevenirla), dove autonomia, efficienza e intelligenza si intrecciano davvero in volo.