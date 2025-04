Nuovo SUV Omoda 7 SHS: ibrido plug-in e con autonomia sensazionale

Il Salone di Shanghai 2025 ha visto il debutto di Omoda 7 SHS, un SUV che promette di riscrivere le regole del segmento. Il Gruppo Chery ha confermato la volontà di rafforzare la presenza del marchio Omoda nel mercato europeo, puntando su innovazione e stile. Omoda intende proporre un’alternativa concreta ai colossi dell’auto conosciuti, portando design audace e soluzioni tecniche all’avanguardia. Il nuovo Omoda 7 SHS sarà destinato a un pubblico esigente, pronto ad accogliere un SUV che promette autonomia estesa, efficienza e comfort. Con i suoi 4,6 metri, Omoda 7 SHS appare massiccio e scolpito. Il frontale colpisce subito con fari sottili e una griglia inedita. La fiancata mostra maniglie a filo e una linea del tetto che scivola elegante verso uno spoiler integrato. Il posteriore, infine, incornicia il tutto con gruppi ottici a firma luminosa fulminea, completando un’estetica che sfida ogni confronto diretto.

Cosa troviamo all’interno del SUV Omoda e prestazioni ibride

Dentro l’abitacolo di Omoda 7 SHS si respira un’atmosfera tecnologica e raffinata. Il marchio ha scelto un approccio minimalista, dove ogni elemento ha una funzione precisa. Al centro della scena spicca un display da 15,6 pollici, punto di accesso a un sistema infotainment intuitivo e completo. L’esperienza acustica viene affidata a un impianto con 14 altoparlanti, pensato per offrire un audio immersivo. L’ambiente appare studiato per lunghe percorrenze, con materiali selezionati e un’organizzazione degli spazi che esalta la vivibilità a bordo. Il nuovo SUV Omoda si presenta come la sintesi perfetta tra tecnologia, design e versatilità. Il debutto in Europa si fa sempre più vicino, alimentando le attese di un mercato in cerca di novità autentiche.

La Omoda 7 SHS possiede powertrain ibrido plug-in condiviso con Jaecoo 7 Plug-in, con una potenza complessiva di 347 CV. Il sistema abbina un motore benzina 1.5 TGDi da 143 CV a un modulo elettrico da 204 CV. La trasmissione a tre marce dedicata ai sistemi ibridi ottimizza l’erogazione della potenza. La batteria LFP da 18,3 kWh, ricaricabile anche in corrente continua, garantisce autonomia e flessibilità. Secondo quanto anticipato dal brand stesso, il SUV promette fino a 1.250 km con batteria carica e pieno di carburante, un dato che lo posiziona tra i protagonisti assoluti del futuro della mobilità sostenibile.