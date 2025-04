Nintendo: in Giappone non ci sono abbastanza Switch 2

Nintendo si prepara a un nuovo trionfo con il lancio di Switch 2. A pochi mesi dall’uscita ufficiale, fissata per il 5 giugno, l’azienda ha annunciato un dato clamoroso. Oltre 2,2 milioni di richieste di preordine sono state registrate solo tramite il My Nintendo Store in Giappone. Tale numero, sei volte superiore a quello raggiunto dalla Switch originale nel suo primo mese, testimonia l’entusiasmo per la nuova console. Un simile boom ha costretto Nintendo a correre ai ripari.

Nintendo: boom di richieste per la nuova Switch 2

Il presidente Shuntaro Furukawa, attraverso un comunicato su X, ha avvertito che non tutti i fan riusciranno ad assicurarsi la console nella fase iniziale. Chi resterà fuori dalla prima tornata verrà inserito automaticamente nella seconda fase. Offrendo così un’ulteriore chance d’acquisto.

La Switch 2 sarà disponibile in due versioni. Una configurazione base venduta a ¥49.980 (circa 310 euro), destinata al solo mercato giapponese e limitata alla lingua locale.La seconda è un’edizione multilingue prenotabile online al prezzo di ¥69.980 (circa 435 euro). Tale secondo modello è pensato per il pubblico internazionale, confermando la volontà di Nintendo di abbracciare una platea sempre più ampia.

Anche al di fuori del Giappone, la domanda si è rivelata travolgente. In Europa, numerosi store hanno già esaurito le scorte disponibili. In Italia, ad esempio, Switch 2 risulta al momento non disponibile su Amazon. Segno che anche il pubblico europeo è in fibrillazione. Negli Stati Uniti, i preordini partiranno ufficialmente con un prezzo di lancio fissato a 449,99 dollari.

Il successo iniziale della Switch 2 dimostra quanto forte sia ancora oggi il brand Nintendo. Dopo il fenomeno planetario rappresentato dalla prima Switch, l’azienda punta ora a superare se stessa. Per farlo intende sfruttare un mix vincente di innovazione hardware, compatibilità software e una fanbase solida e affezionata. Con tali premesse è evidente che il 2025 potrebbe rappresentare un nuovo anno importante per Nintendo. Non resta che attendere le prime spedizioni e scoprire quali saranno i feedback da parte degli utenti.