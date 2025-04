Netflix stupirà con tanti nuovi titoli a maggio

Dopo un aprile piuttosto intenso e ricco di novità, anche il prossimo mese si prospetta particolarmente interessante per tutti gli amanti della visione dei contenuti in streaming. Tra i vari big del settore, in particolare, c’è Netflix che si sta preparando a stupire gli utenti con tante novità di rilievo. Anche per il prossimo mese, infatti, il catalogo dell’azienda si aggiornerà e porterà con sé tantissime novità.

Netflix, tante novità di rilievo in arrivo sul catalogo a maggio 2025

Fra pochi giorni entreremo nel mese di maggio 2025 e i vari big del settore dello streaming aggiorneranno i propri cataloghi con nuovi contenuti multimediali. Come già accennato in apertura, spicca senz’altro il colosso del settore Netflix. Quest’ultimo, infatti, sta per aggiornare il suo catalogo con tanti nuovi titoli di rilievo, comprendenti come sempre sia nuovi film sia nuove serie tv.

In questi ultimi giorni sono emersi in rete i nomi dei titoli in arrivo, vediamoli qui di seguito.

Netflix, film in arrivo a maggio 2025

• FEAR STREET PROM QUEEN – a partire dal 23 maggio 2025

• PROIETTILE VAGANTE 3 – a partire dal 7 maggio 2025

• UNTOLD: LIVER KING – a partire dal 13 maggio 2025

• DUE FUORI PISTA 2 – a partire dal 23 maggio 2025

• LA VEDOVA NERA – a partire dal 30 maggio 2025

Netflix, serie tv in arrivo a maggio 2025

• THE FOUR SEASONS -a partire dall’1 maggio 2025

• ANGI: CRIMINI E BUGIE – a partire dall’1 maggio 2025

• PER SEMPRE – a partire dall’8 maggio 2025

• LOVE, DEATH & ROBOTS, quarta stagione – a partire dal 15 maggio 2025

• LA RISERVA – a partire dal 15 maggio 2025

• GENITORI A TUTTO CAMPO – a partire dal 16 maggio 2025

• SIRENS – a partire dal 22 maggio 2025

• SHE THE PEOPLE – a partire dal 22 maggio 2025

Come è possibile osservare, si tratta di ottimi titoli tra film e serie tv che delizieranno gli utenti. Per il momento sono emersi questi nomi, vedremo se il colosso dello streaming Netflix deciderà di aggiungerne degli altri nel corso dei prossimi giorni.