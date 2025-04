Windows 10: un bug causa problemi al menu Start

Windows 10, anche se vicino alla data di “pensione”, continua ad attirare l’attenzione su di sé. Il sistema operativo continua a ricevere continui aggiornamenti di sicurezza. Ed è proprio da uno di questi (KB5055518) che è emerso un fastidioso bug. Quest’ultimo, agisce sul menu Start, causando non pochi disagi agli utenti. Il problema riguarda una funzione tanto semplice quanto utile. Ovvero la visualizzazione dei file recenti nella jump list. Tale funzione, utilizzata da molti per riprendere rapidamente il lavoro su documenti o progetti recenti, è improvvisamente scomparsa per diversi utenti.

Windows 10: cosa sta succedendo con il menu Start

La funzione, fortunatamente, sembra ancora funzionare quando si clicca con il tasto destro sulle icone dei programmi nella barra delle applicazioni. Ma la sua assenza diretta nel menu risulta ugualmente un disagio per tutti gli utenti interessati. La natura del bug è ancora avvolta nel mistero. A tal proposito, la community ha provato a trovare possibili soluzioni. Tra cui eliminare la cache delle jump list, modificare le impostazioni di privacy, ripristinare il menu Start.

Tutti tentativi che, purtroppo, non hanno sortito gli effetti sperati. La il problema non sembra coinvolgere tutti i PC. Ciò fa pensare a un bug piuttosto che a un cambiamento intenzionale. Ma, al momento, Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né ha riconosciuto il problema. Dunque, senza conferme ufficiali, restano solo supposizioni.

Tale vicenda si inserisce in un quadro più ampio. Ovvero quello di un sistema operativo che sta lentamente cedendo il passo al suo successore. Molti utenti continuano ad utilizzare Windows 10 con soddisfazione, ma eventi come quest’ultimo ricordano quanto sia importante iniziare a guardare avanti. Il passaggio a Windows 11, seppur ancora non obbligatorio, si fa sempre più necessario. Riguardo al bug che coinvolge il menu Start, per chi non è ancora pronto al passaggio, non resta che attendere un intervento diretto da parte di Microsoft.