Gas serra in aumento: il 2024 segna il balzo più veloce

Se il 2024 vi è sembrato un anno davvero caldo – e non solo per le temperature –, sappiate che c’è un motivo preciso. I dati della NOAA (l’agenzia americana che tiene d’occhio l’atmosfera) raccontano una storia tutt’altro che rassicurante: i livelli di gas serra sono saliti più in fretta che mai. Mai nella storia recente avevamo visto un aumento così veloce, sia in termini di concentrazioni che di incremento annuale. Insomma, un vero record, ma non di quelli di cui andare fieri.

Il 2024 accelera il riscaldamento globale

Parlando di numeri: la CO₂, che già sappiamo essere la “regina” dei gas serra, è passata da 422,25 a 426,03 parti per milione in un anno solo. Un balzo di 3,75 ppm, il più grande di sempre. Per avere un’idea, il record precedente risaliva al 2015… ed era decisamente più basso. Una crescita così forte significa che il nostro impatto sul clima sta correndo più veloce di quanto si pensasse.

E non è finita qui. Anche il metano (CH₄) e il protossido di azoto (N₂O) hanno dato il loro contributo. Il metano è aumentato di 9,52 parti per miliardo: non il valore peggiore di sempre, ma comunque alto. Il protossido di azoto ha avuto un incremento più modesto, in linea con l’anno precedente, ma resta comunque un gas potentissimo: riscalda oltre 270 volte più della CO₂!

Un dettaglio curioso: stavolta la NOAA ha pubblicato i dati senza nessun comunicato ufficiale o spiegazione. Pare sia una scelta che risale a tempi meno “trasparenti”, per così dire, ma i numeri sono abbastanza chiari da soli.

In tutto questo, quello che colpisce è la rapidità del cambiamento. Non stiamo parlando di tendenze lente, da affrontare “con calma”: il 2024 ci ha fatto capire che stiamo accelerando, e pure parecchio. Se non cambiamo passo subito, il riscaldamento globale rischia di sfuggirci di mano ancora più velocemente.

Serve agire, sì. Ma serve anche raccontarlo, discuterne, farlo diventare qualcosa che ci riguarda tutti, ogni giorno. Perché questi numeri non sono solo grafici su un report: sono il nostro futuro che si scrive, ora.