iPhone 17 Air: Apple modifica lo spessore degli smartphone

Il dibattito attorno al nuovo iPhone 17 Air si fa sempre più intenso. Ad aumentare l’attenzione è stato un video pubblicato da Lewis Hilsenteger, noto per il suo canale YouTube Unbox Therapy. Nel filmato, lo youtuber mostra un modellino estremamente fedele del futuro dispositivo Apple, basato, a quanto pare, su dati trapelati direttamente dai fornitori di accessori. Lo spessore del prototipo è sorprendente, solo 5,65mm. Un cambiamento che promette di rivoluzionare il concetto stesso di smartphone portatile, almeno dal punto di vista estetico.

iPhone 17 Air: eleganza estrema, ma compromessi evidenti

Ma come circolano simili informazioni con tanto anticipo? La risposta è nell’ecosistema che ruota attorno ai produttori di accessori. Apple, come altri brand, è costretta infatti a fornire ai partner dettagli precisi sui nuovi dispositivi per permettere la creazione di cover e accessori su misura. Una volta in possesso di queste specifiche, non è raro che qualcuno, in modo più o meno lecito, decida di realizzare copie fedeli usando stampanti 3D e materiali simili agli originali. È proprio uno di questi “dummy” ad aver raggiunto le mani di Hilsenteger, che lo ha mostrato in anteprima mondiale.

Nonostante l’effetto visivo affascinante, il nuovo iPhone 17 Air potrebbe però portare con sé alcune rinunce non trascurabili. Le fonti indicano che il design ultrasottile ha imposto la presenza di una sola fotocamera e una batteria di capacità ridotta. Lo stesso Hilsenteger, pur lodando l’innovazione estetica, ha espresso dubbi sull’effettiva praticità di un dispositivo così sottile. I compromessi potrebbero quindi non passare inosservati a chi usa molto il telefono durante la giornata.

L’idea di portarsi in tasca uno smartphone quasi impercettibile al tatto è certamente accattivante, ma basterà a compensare le rinunce in termini di autonomia e prestazioni fotografiche? Gli utenti sono già divisi. Alcuni sono pronti a sacrificare l’autonomia in nome della portabilità, altri invece temono che l’iPhone 17 Air sia solo un esperimento di stile, più adatto a stupire che a durare.