Google Maps, aggiornamento Android: nuova UI a schede

Dopo mesi di sperimentazioni, Google sta iniziando a distribuire a livello globale il nuovo design a schede su Google Maps per Android. La novità riguarda in particolare le sezioni “Tu” e “Contribuisci, che abbandonano l’interfaccia a schermo pieno per adottare un sistema di fogli sovrapposti alla mappa.

Questa nuova modalità rende l’esperienza visiva più compatta e contestuale, migliorando la fluidità della navigazione senza mai perdere di vista la posizione sulla mappa.

Cosa cambia nella sezione “Tu” su Google Maps

Con l’aggiornamento, entrando nella scheda “Tu” si nota subito la presenza della mappa in background, visibile nella parte alta dello schermo e dietro alla barra di stato trasparente. L’organizzazione interna di liste e luoghi salvati rimane la stessa, ma l’impatto visivo risulta più ordinato e moderno.

Un dettaglio interessante riguarda la possibilità di minimizzare la scheda: gli angoli arrotondati del foglio si avvicinano alla barra di navigazione inferiore, lasciando visibili e pienamente utilizzabili la mappa, la barra di ricerca e i filtri.

Novità anche per la sezione “Contribuisci”

Anche la scheda “Contribuisci” riceve il nuovo trattamento grafico. Tuttavia, rispetto alla versione precedente, in modalità minimizzata viene temporaneamente rimossa la barra di ricerca. Un altro piccolo cambiamento riguarda il titolo della pagina, ora allineato a sinistra invece che centrato.

L’aggiornamento alla nuova UI a schede è in fase di distribuzione con la versione 25.16 di Google Maps per Android, e dovrebbe arrivare in futuro anche su dispositivi iPhone e iPad.

Nuove funzioni in arrivo su Google Maps

Parallelamente, Google sta lavorando su nuove funzionalità pensate per rendere Maps ancora più utile nella vita quotidiana. Tra le novità in sviluppo si parla di:

Visualizzazione rapida della disponibilità di parcheggi alla destinazione;

Suggerimenti per percorsi energeticamente più efficienti ;

Miglioramenti all’orario di arrivo stimato.

Tutti cambiamenti pensati per rendere i viaggi ancora più semplici e intelligenti.