Xbox App: disponibile ora per TV LG OLED

Come voi tutti ben sapete, Microsoft ha recente avviato un processo di rivoluzione per quanto riguarda il proprio ecosistema legato alla sua console Xbox, tale nome infatti secondo l’azienda non deve più rappresentare una semplice console da gioco, bensì un vero e proprio ecosistema multimediale, in grado di annoverare molteplici piattaforme in grado di eseguire l’applicazione Xbox per permettere i giocatori di giocare in cloud ai propri titoli senza nessun tipo di problema.

Ovviamente l’azienda per tenere fede a questo concetto si sta impegnando a garantire l’accesso all’applicazione Xbox a quanti più dispositivi possibili per permettere i video giocare ai possessori di un abbonamento Xbox cloud gaming su qualsiasi dispositivo vogliano, e comunque perché nel corso dei mesi l’azienda sta allargando il supporto all’applicazione in lungo il largo su una molteplicità variegata di device.

Ora anche su televisori

Dopo vari annunci che hanno riguardato principalmente smartphone di vario genere, ora Microsoft ha deciso di puntare su qualcosa di più grande, l’azienda ha infatti esteso e garantito l’accesso all’applicazione Xbox su tutti gli OLED e gli LCD (QNED, NanoCell e LED UHD) rilasciati a partire dal 2022 con installata la versione software 23.20.01 (o successive) di marca LG.

Nello specifico, tutti i televisori rilasciati prima del 2025 potranno scaricare l’applicazione direttamente dallo Store, mentre quelli rilasciati dal 2025 ad oggi potranno utilizzarla senza nessun tipo di problema direttamente dal gaming hub, per il resto l’applicazione funzionerà esattamente come su tutti gli altri dispositivi, basterà infatti inserire le proprie credenziali di accesso per effettuare i login e giocare alla lista di titoli acquistati o disponibili sul cloud gaming.

Si tratta senza dubbio di un passo importante dal momento che consente di portare i videogiochi disponibili su uno schermo decisamente più grande è presente all’interno dei salotti dei videogiocatori, allargando di fatto l’esperienza di gioco per tutti.