Iliad TOP 250 PLUS: navigazione senza limiti e senza sorprese

Se stai pensando di cambiare operatore e cerchi qualcosa di semplice, senza sorprese e con un sacco di giga, l’offerta TOP 250 PLUS di Iliad potrebbe davvero essere quello che fa per te.

Offerta Iliad TOP 250 PLUS

Partiamo subito dal punto forte: 250 GB al mese da usare in 4G, 4G+ e 5G, se hai un telefono compatibile e vivi in una zona coperta dal 5G di Iliad. E non è tutto: se ti sposti in Europa, hai a disposizione 25 GB extra dedicati al roaming, senza contare che puoi continuare a chiamare e mandare SMS senza limiti come se fossi a casa.

Tutto questo a 9,99€ al mese, per sempre. Niente aumenti strani dopo sei mesi, niente condizioni scritte in piccolo da scoprire con la lente d’ingrandimento. La filosofia è chiara: quello che vedi è quello che paghi. E per attivare la SIM? Anche lì: costo una tantum di 9,99€, e via.

La parte delle chiamate è altrettanto interessante: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, più minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali già incluse nell’offerta. Se ti capita spesso di chiamare amici o parenti all’estero, è davvero una bella comodità.

E non mancano quei servizi “extra” che a volte altri operatori fanno pagare a parte: la segreteria telefonica, l’hotspot per condividere la connessione, il controllo del credito residuo, nessuno scatto alla risposta, la possibilità di portare il tuo numero senza problemi e, ovviamente, il supporto alla tecnologia VoLTE per chiamate più nitide anche mentre navighi su internet.

C’è solo un dettaglio da sapere: se arrivi a superare i 250 GB disponibili, puoi comunque continuare a navigare, ma solo se dai il tuo consenso esplicito, al costo di 0,90€ ogni 100 MB.

In sostanza, TOP 250 PLUS è un’offerta pensata per chi vuole tanta libertà di navigare e comunicare, senza ansie da bollette salate o da offerte che cambiano strada facendo. È un piano chiaro, solido e perfetto per chi usa davvero tanto il telefono, sia in Italia che in giro per l’Europa.