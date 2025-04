Il Barcellona firma il nuovo HMD Fusion: un mix di tecnologia e passione

È arrivato il momento tanto atteso per i tifosi del Barcellona. L’ azienda HMD ha ufficialmente lanciato le versioni speciali di due suoi dispositivi, svelati in anteprima al Mobile World Congress di marzo. Il protagonista assoluto è HMDFusion, reinterpretato per rendere omaggio al club catalano. Non si tratta di un semplice smartphone brandizzato, ma di un vero e proprio oggetto da collezione per gli appassionati dello sport.

HMD Fusion e 3210: tra vintage e orgoglio di squadra

La struttura nera richiama la seconda maglia della squadra, mentre il retro è inciso con le firme di undici giocatori, tra cui Lewandowski, Gavi, De Jong, Fermín López ed Eric García. Un dettaglio sorprendente? Le firme non sono sempre visibili. Nel senso che si rivelano solo sotto la luce UV, aggiungendo un tocco di esclusività e mistero al design. L’attenzione ai dettagli prosegue anche all’interno. Il software infatti è stato personalizzato con sfondi e suonerie registrate direttamente dai giocatori. I tifosi potranno così impostare sveglie o notifiche con la voce dei propri beniamini, rendendo ogni momento della

giornata ancora più speciale.

Insomma tale iniziativa è finalizzata proprio ad aumentare il senso di appartenenza alla squadra anche se non si condividono le stesse radici. HMD ha quindi creato un prodotto capace di fondere tecnologia e sentimento sportivo in un modo nuovo e originale.

Accanto al Fusion, HMD lancia anche il 3210 in edizione Barcellona. Un telefono che guarda al passato ma parla ai cuori di oggi. Ispirato allo storico Nokia 3210, questo cellulare offre solo funzioni essenziali. Come chiamate, SMS e una durata della batteria praticamente imbattibile. Una scelta controcorrente, che punta sulla nostalgia e sulla voglia di semplicità.

Anche il divertimento non manca. Il leggendario Snake ritorna in una nuova chiave calcistica, con il serpente che si muove su un campo da calcio e i punteggi sostituiti da trofei e cartellini. Le due varianti di colore disponibili, blau e grana, richiamano con forza l’identità visiva del Barcellona. Nelle prossime ore, HMD svelerà i dettagli su prezzi e disponibilità di questi modelli, che promettono di conquistare non solo i tifosi più sfegatati ma anche gli appassionati di tecnologia rétro.