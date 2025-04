Google TV introduce la rassegna Notizie principali

Google TV ha appena lanciato una nuova funzionalità che utilizzerà l’intelligenza artificiale nel settore dell’intrattenimento domestico. Dopo i primi esperimenti iniziati a gennaio, “Notizie principali“, o News Briefs, è in fase di distribuzione. Questo solo per gli utenti dei dispositivi compatibili, come Google TV Streamer e Chromecast con Google TV. La funzione, ancora in fase beta, offre agli utenti un flusso di notizie aggiornato, selezionato e curato direttamente da Gemini, l’AI sviluppata da Google. Gli utenti non dovranno più cercare le ultime novità attraverso app o navigare tra i menu. Le notizie più rilevanti della giornata appaiono direttamente nella modalità Ambient. Si trasforma così lo schermo della TV in una rassegna stampa digitale.

Google TV diventa un’esperienza informativa accessibile e intuitiva con Gemini

Per attivare la funzionalità “Notizie principali” è semplicissimo. Basta accedere alle impostazioni della modalità Ambient del dispositivo Google TV. Una volta attivata, comparirà una scheda blu con il titolo delle notizie principali nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Ogni scheda è accompagnata dalla data di pubblicazione. Se selezionata, si apre un’interfaccia a schermo intero che dà un breve riassunto vocale della notizia, con il testo visibile a schermo. Inoltre, gli utenti possono scorrere per visualizzare video collegati su YouTube. Questi offrono ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati.

La funzione ad oggi è ancora in fase di sperimentazione. Tuttavia la promessa di Gemini di selezionare e curare automaticamente i contenuti apre interessanti prospettive. Nonostante questo ci sono avvertimenti riguardo alla possibilità che alcune notizie possano contenere contenuti violenti o disturbanti. Si raccomanda quindi cautela, soprattutto in presenza di bambini. Al momento, questa novità è disponibile solo per i dispositivi Google TV negli Stati Uniti. Non è ancora compatibile con i dispositivi di terze parti. Ad oggi non è ancora chiaro se e quando il servizio sarà esteso a questi ultimi, ma le potenzialità di miglioramento restano alte.