Nel mese di Agosto scorso Google ha presentato a tutti i suoi utenti un nuovo dongle HDMI pensato per ampliare le possibilità offerte agli utenti nel campo dei set top box, si tratta di Google TV Streamer, il primo dispositivo ad eseguire nativamente Android TV OS 14, il quale va ad unirsi a tutto l’arsenale già disponibile che vede dispositivi come Google Chromecast.

Nelle scorse ore Google ha avviato la distribuzione del primo aggiornamento software per questo nuovo dispositivo.

Primo update con un ma

La versione con la quale è stato rilasciato il dongle ad Agosto era quella con numero di build UTT3.240625.001.K5 con patch di sicurezza Agosto 2024, l’attuale versione UTT3.240625.001.K9, cosa che lascia intendere facilmente come le patch di sicurezza siano ancora ferme a quelle di Agosto 2024, dato paradossale se si pensa che dispositivi più antiquati come Chromecast hanno ricevuto le patch di Ottobre.

Nel dettaglio l’update pesa appena 35,35MB e presenta un changelog decisamente ristretto che attesta “correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni”, senza che vi sia la presenza effettiva di note di rilascio, Google TV Streamer resta dunque fermo alle patch di Agosto 2024, è altamente probabile che BigG stia lavorando al momento seguendo una scala di priorità che vede in cima il migliorare al massimo l’usabilità del proprio dispositivo, mettendo per un attimo da parte la sicurezza che sicuramente non è un fattore predominante come lo è ad esempio per uno smartphone che cela al suo interno tutte le info più importanti del suo proprietario.

È abbastanza pronosticabile però che nelle prossime settimane Google provveda ad inserire le patch di sicurezza più aggiornate anche nell’ultimo arrivato della sua cerchia di dispositivi, elemento che sebbene ora sia stato forse accantonato è ovviamente di primaria importanza per Google che cerca da sempre di garantire la sicurezza e la privacy dei propri utenti.