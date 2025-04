Family Link: come approvare o bloccare le app sul dispositivo di tuo figlio

Google

Con Google Family Link, i genitori possono approvare o bloccare le app installate dai figli, offrendo una gestione mirata dell’esperienza digitale sui dispositivi Android. Questa funzione permette di avere un controllo più attivo sulle attività del minore, limitando l’uso di contenuti inappropriati o non adatti alla sua età.

Il servizio è pensato per i genitori che desiderano mantenere un equilibrio tra autonomia e sicurezza, senza compromettere la funzionalità dei dispositivi Android utilizzati dai più giovani. Family Link consente di monitorare e gestire ogni applicazione presente o in fase di installazione sul dispositivo del figlio, intervenendo in tempo reale tramite app o browser.

Google rafforza il controllo genitoriale su Android con strumenti di approvazione mirata

Quando un figlio minorenne tenta di scaricare o installare un’app dal Google Play Store, i genitori ricevono una notifica sul proprio dispositivo. A quel punto, possono scegliere se approvare o rifiutare la richiesta, direttamente dall’app Family Link o via email. In alcuni casi, i genitori possono anche approvare l’app usando il proprio account Google direttamente sul dispositivo del figlio.

Se il minore prova a scaricare un’app che Google ha classificato come non adatta alla sua fascia d’età, la richiesta può essere bloccata automaticamente, senza necessità di intervento. Tuttavia, i genitori possono modificare queste impostazioni predefinite, adattandole al profilo del figlio.

Oltre alla gestione delle app in fase di installazione, Family Link consente di vedere tutte le app installate sul dispositivo del figlio. In qualsiasi momento, il genitore può scegliere di bloccare o sbloccare una specifica app, rimuovendola o impedendone l’uso anche se già presente.

Questa opzione è utile soprattutto per limitare l’uso eccessivo di social network, giochi o piattaforme video, evitando che il figlio passi troppo tempo su app non prioritarie. Le modifiche vengono applicate immediatamente e possono essere aggiornate in qualsiasi momento.

Per utilizzare questa funzione, il figlio deve essere parte di un gruppo Famiglia Google, con un account supervisionato tramite Family Link. Il genitore deve avere un account Google attivo e l’app Family Link installata sul proprio dispositivo.

Il dispositivo del figlio deve essere compatibile con Android 7.0 o versioni successive e deve avere il Play Store attivo. In alcuni casi, l’approvazione delle app può non essere necessaria se il minore ha più di 13 anni (o l’età minima stabilita dal paese) e ha ottenuto l’autorizzazione per gestire il proprio account.