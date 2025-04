Google accusata di monopolio

Google non sta passando un bel periodo. La recente sentenza emessa dal tribunale di Alexandria, in Virginia, rappresenta un momento delicato anche per la sua casa madre, Alphabet. La giudice Leonie Brinkema ha stabilito che Google ha abusato della sua posizione dominante in due mercati essenziale della pubblicità online. I server pubblicitari per editori e gli scambi di marketing. Questa decisione, emesso dopo un processo di tre settimane, potrebbe avere conseguenze devastanti per l’azienda. Il rischio potrebbe essere un intervento governativo che porta allo smembramento delle sue attività pubblicitarie. La causa, promossa dal Dipartimento di Giustizia e da una coalizione di stati, accusa il colosso di aver adottato pratiche monopolistiche. Tra cui l’eliminazione dei concorrenti attraverso acquisizioni strategiche, come quella di DoubleClick nel 2008. Tutto questo nonostante le difese dell’azienda, che ha sottolineato come molte delle accuse si riferiscano a pratiche risalenti al passato. Tuttavia la sentenza ha sottolineare come la situazione sia molto grave.

Un possibile smembramento di Google potrebbe cambiare il mercato della pubblicità digitale

La decisione del tribunale, sebbene rappresenti un colpo duro per Google, non ha ancora concluso l’intero processo legale. In effetti, la giudice ha escluso una parte delle accuse poiché ha stabilito che il colosso non avesse un monopolio nel mercato delle reti pubblicitarie per inserzionisti.

Tuttavia, l’impatto della sentenza potrebbe essere devastante per l’intero settore. Il problema si presenterebbe nel momento in cui Google dovesse essere costretta a vendere parte del suo impero, in particolare Google Ad Manager. Il mercato della pubblicità digitale così potrebbe subire una vera e propria trasformazione.

Questo sposterebbe gli equilibri tra gli editori e gli inserzionisti, dando spazio a nuovi attori. La sentenza rientra in una serie di procedimenti antitrust contro l’azienda. Si potrebbe forzare così la società a riorganizzare totalmente la sua struttura commerciale, con risvolti significativi anche sui suoi ricavi. Mentre la battaglia legale continua, il destino del colosso tecnologico resta appeso a una possibile ristrutturazione delle sue attività pubblicitarie.