Con Buick Electra GS ha inizio il viaggio verso il futuro

Al Salone di Shanghai 2025 Buick ha sorpreso il pubblico con la nuova Electra GS. Un’auto che rivoluziona completamente il concetto di lusso a zero emissioni. Non è la prima volta che il marchio americano guarda oltre. Già nel 2020 aveva mostrato la sua visione con la Electra Concept. Ora però il salto è ancora più deciso. Disegnata dal GM China Advanced Design Center, la Buick ElectraGS si ispira alla figura mitologica del centauro, combinando forza, intelligenza e movimento in un’unica creazione.

Buick Electra GS: un gioiello tecnologico che guarda al domani

L’auto si distingue per le proporzioni imponenti. Essa infatti è lunga 5,3 metri, con un passo di 3,2m e cerchi da 23”. Le linee scolpite seguono la filosofia “Kinetic Sculpture” e conferiscono alla vettura un profilo atletico e “muscoloso”. Il frontale integra firme luminose a forma di spunta rovesciata e uno squalo aggressivo scolpito nel muso, mentre le fiancate esaltano il dinamismo complessivo. Nella parte posteriore, le barre del tetto si trasformano in elementi che incorniciano un ampio tetto panoramico, terminando in uno spoiler integrato. Non si tratta però solo di un esercizio di stile. In quanto ogni dettaglio è studiato per unire estetica e funzionalità in un equilibrio mai raggiunto prima.

L’interno della Buick Electra GS è stato concepito come un santuario su misura. Un luogo dove lusso e tecnologia convivono in perfetta armonia. La piattaforma elettrica consente un pianale completamente piatto, con un grande spazio interno. Quattro sedili singoli, materiali di pregio e finiture raffinate trasformano l’ambiente in un’esperienza di viaggio da prima classe.

A dominare la scena è un display ultra-wide da 16,3” che gestisce intrattenimento e connettività, affiancato da un innovativo head-up display in realtà aumentata. I tessuti intrecciati, la pelle lavorata a mano e i metalli satinati alzano ulteriormente il livello del lusso. Alla base del progetto vi è infatti l’energia creativa di un intero team internazionale giovane e ambizioso, capace di unire tradizione cinese e visione globale.