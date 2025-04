Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE si prepara al debutto con un SoC proprietario

Samsung Galaxy S25 FE

Il prossimo Samsung Galaxy S25 FE sarà equipaggiato con il processore Exynos 2400E, una versione ottimizzata del chip top di gamma Exynos 2400. L’indiscrezione è stata confermata da fonti interne e documentazione tecnica, che chiariscono quale sarà la scelta di Samsung per il SoC destinato alla sua Fan Edition del flagship S25 Ultra.

offrendo prestazioni solide, fotocamere avanzate e tutte le funzionalità principali del brand, ma con un prezzo più contenuto. La scelta del chip Exynos 2400E rientra in una strategia di ottimizzazione dei costi e di valorizzazione delle tecnologie interne.

Exynos 2400E: prestazioni bilanciate e IA integrata

Il SoC Exynos 2400E sarà il cuore del Galaxy S25 FE. Si tratta di una variante “efficient” dell’Exynos 2400, dotata di un’architettura deca-core ma con frequenze ridotte e ottimizzazione termica per contenere i consumi energetici. L’obiettivo è offrire un compromesso tra prestazioni elevate e gestione della temperatura nei carichi prolungati, tipici dell’uso quotidiano o gaming leggero.

Il chip include la GPU Xclipse 940 basata su AMD RDNA 3, come il modello standard, ma in una versione meno spinta. Rimane comunque il supporto a funzionalità avanzate come ray tracing mobile, elaborazione grafica AI e miglioramenti nell’elaborazione delle immagini tramite la NPU dedicata, utile anche per potenziare le funzioni fotografiche e ottimizzare il multitasking.

Le prime indiscrezioni sul design del Galaxy S25 FE suggeriscono un look molto vicino alla serie Galaxy S25, con una scocca in vetro e alluminio, fotocamere posteriori allineate verticalmente e cornici sottili attorno al display. Lo schermo sarà un AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità migliorata per una fruizione ottimale anche all’aperto.

Nonostante si tratti di un modello Fan Edition, il Galaxy S25 FE manterrà certificazione IP68, sensore impronte sotto il display e supporto HDR10+, proponendosi come una delle migliori opzioni per chi cerca un compromesso tra premium e mid-high range.

Anche sul fronte fotografico, il Galaxy S25 FE promette bene. Il sensore principale sarà da 50 MP, ereditato dal Galaxy S24, affiancato da una ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale dovrebbe restare sui 12 MP, ottimizzata con algoritmi AI per selfie e videochiamate.

La combinazione di sensori e l’elaborazione tramite l’Exynos 2400E garantisce scatti nitidi, gestione avanzata della luce e miglioramenti nella modalità notturna, rendendolo competitivo anche per chi ha esigenze fotografiche più spinte.

Offrirà connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e UWB, confermandosi pronto per l’ecosistema smart di Samsung. La batteria da 4.500 mAh supporterà la ricarica rapida a 25W via cavo e la ricarica wireless a 15W, con supporto anche alla condivisione di energia wireless.

Il sistema operativo sarà ovviamente One UI 7 basato su Android 15, con aggiornamenti garantiti per cinque anni, incluse patch di sicurezza. Sarà inoltre incluso Galaxy AI, con funzioni come assistente al disegno, traduzione in tempo reale e suggerimenti contestuali nei documenti e nelle foto.