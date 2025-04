NIO Firefly pronta al debutto: sfida alle citycar elettriche

La Firefly, nuova arrivata in casa NIO, è pronta a fare il suo ingresso nel mercato europeo a partire dal terzo trimestre del 2025. Il debutto inizierà in Norvegia e nei Paesi Bassi, due mercati tradizionalmente aperti alla mobilità elettrica, per poi espandersi in altre nazioni.

L’Italia però non è stata ancora menzionata nella presentazione ufficiale. Il modello Firefly appartiene al settore B, con dimensioni pensate per l’ambiente cittadino. L’ auto è lunga poco più di 4 metri, ma offre uno spazio davvero sorprendente. Il bagagliaio parte da 404 litri e può arrivare fino a 1.253 abbassando i sedili posteriori, senza contare il vano portaoggetti anteriore da 92litri.

Autonomia, prestazioni e connettività: la proposta elettrica secondo NIO

Il design della nuova Nio Firefly si presenta pulito, essenziale e con un tocco di sportività. Le colorazione disponibili sono sei, tutte con tetto nero a contrasto. Gli interni puntano su soluzioni sostenibili, con materiali riciclati e un’impostazione minimalista. Al centro del cruscotto troviamo un display touch da 13,2” per l’ intrattenimento, accompagnato da una strumentazione digitale da 6” dietro al volante. I vani portaoggetti sono ben 27, un numero che sorprende in una citycar.

Sotto il cofano si trova un motore elettrico posteriore da 143CV e 200Nm di coppia, che consente uno scatto 0-100km/h in 8,1 secondi. La velocità massima è limitata a 150km/h. Le modalità di guida disponibili sono tre, ovvero Eco, Comfort e Sport. La batteria, con celle LFP da 42,1kWh, garantisce fino a 330km di autonomia nel ciclo WLTP. I tempi di ricarica variano, in corrente continua bastano 29 minuti per passare dal 10 all’80%.

Il prezzo di partenza sarà di 29.900€ nei Paesi Bassi, mentre in Norvegia partirà da 279.900 corone, grazie anche all’assenza dell’IVA. Non mancano aggiornamenti OTA, compatibilità con battery swap di nuova generazione e pacchetti ADAS avanzati. NIO Firefly si presenta quindi come una proposta completa e ben definita, pensata per chi cerca una piccola elettrica versatile, efficiente e moderna.