YouTube esplora nuovi orizzonti con l’intelligenza artificiale

Una nuova fase sperimentale è in corso su YouTube. Il colosso video ha infatti avviato negli Stati Uniti i test degli AI Overviews. Ovvero una funzione che punta a cambiare il modo in cui le persone scoprono i contenuti. Integrando un carosello di brevi estratti video selezionati tramite intelligenza artificiale, il sistema propone risultati più pertinenti e personalizzati. Gli utenti coinvolti nel test, tutti iscritti al piano Premium e limitati al territorio statunitense, possono già visualizzare questa nuova sezione nei risultati di ricerca in lingua inglese. A differenza della classica lista di video, l’Overview AI evidenzia clip che rispondono direttamente alla query, ma offre anche spunti utili su temi simili.

L’ AI arriva su YouTube, ecco come funziona

Il funzionamento si basa sull’analisi del contenuto e delle intenzioni di ricerca. L’AI seleziona video giudicati particolarmente rilevanti, proponendo sezioni mirate in base al contesto. Ad esempio, chi cerca “migliori musei a New York” potrà vedere suggerimenti che spaziano da tour virtuali a recensioni personali. YouTube descrive il sistema come un mezzo per arricchire l’esperienza degli utenti, ampliando il ventaglio delle informazioni accessibili. Il tutto avviene in maniera dinamica, con la possibilità di lasciare un feedback diretto tramite voti positivi o negativi. Questa funzione mira così a perfezionare l’algoritmo, raccogliendo reazioni reali da chi utilizza la piattaforma.

Google Search apre la strada, ma non mancano i dubbi

La tecnologia alla base degli AI Overviews non è del tutto nuova. Google l’ha già introdotta nel 2024 all’interno del suo progetto Search Generative Experience (SGE), presentato al GoogleI/O. All’epoca, la promessa era quella di sintetizzare risposte complesse in forma semplice, corredandole di contenuti multimediali. La strada però non è stata priva di ostacoli. Alcuni errori hanno fatto scalpore, come quando l’AI consigliava di usare colla per attaccare il formaggio sulla pizza. Episodi simili hanno sollevato perplessità sull’affidabilità di un sistema automatico.

Nonostante le critiche, Google ha comunque continuato a espandere la sua tecnologia, portando gli AI Overviews in oltre cento Paesi e arricchendoli con nuove modalità, come l’AI Mode, più approfondita. Ora, l’attenzione si sposta su YouTube, dove i risultati visivi giocano un ruolo chiave nell’interazione con l’utente. Tale esperimento potrebbe rappresentare il primo passo verso una ricerca video sempre più guidata, veloce e contestuale. Non è ancora chiaro quando e se la funzione arriverà al grande pubblico, ma la situazione è piuttosto chiara. Il futuro dei contenuti online sarà sempre più costruito con e dalla macchina.