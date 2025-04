Optima: l’offerta mobile regala 100GB con la sua promo da 4,90€ al mese

Optima torna a farsi notare nel mondo della telefonia mobile con una promozione semplice, chiara e dal prezzo estremamente competitivo. Si chiama Super Mobile Smart e ha un costo mensile di 4,95€ per sempre, senza vincoli e senza brutte sorprese in bolletta. Offerte mobili come questa non fanno altro che stimolare la voglia di cambiamento di diversi utenti.

Cosa include Super Mobile Smart

L’offerta mette a disposizione 100 GB in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al mese. Questa è l’offerta perfetta per chi non vuole rinunciare ad un determinato numero di contenuti avendo però un prezzo vantaggioso ogni mese e senza sorprese.

Il costo di attivazione comprende una spesa iniziale che riguarda la scheda SIM: costa 9,90€. Bisogna tenere conto che c’è uno sconto in questo caso, in quanto il prezzo in genere è di 19,90€. La spedizione è gratuita, quindi il primo pagamento totale è di 14,85€, comprendendo il primo mese e la SIM.

Valida per tutti, senza limitazioni

Super Mobile Smart può essere attivata da chiunque, senza distinzioni legate al gestore di provenienza. Che si provenga da un operatore tradizionale o da un virtuale, la promozione è aperta a tutti in modo trasparente.

Invita un amico e ricevi una ricarica omaggio

Un ulteriore incentivo arriva dal programma “Porta un amico”: se si sceglie di condividere l’offerta con qualcuno, entrambi riceveranno 5€ di ricarica gratuita. Un modo semplice per far conoscere la promo e ottenere un piccolo bonus.

Riconoscimento importante nel 2025

Non è passata inosservata: Super Mobile Smart è stata premiata come “Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria Servizi Telecomunicazioni Mobile. Il riconoscimento arriva dai consumatori, attraverso una ricerca indipendente realizzata da Circana, che ha valutato le offerte più apprezzate in Italia.

Optima propone quindi una soluzione concreta e accessibile per chi cerca una tariffa conveniente e stabile nel tempo, con una buona dotazione di giga e servizi, premiata anche per qualità e soddisfazione degli utenti.