MediaWorld: PROMOZIONI speciali a costi RIBASSATI per tutti i clienti

In Tutti pazzi per Mary, Ted attraversa mezzo paese per riconquistare il suo amore. Perché? Perché a volte l’impulso è più forte della ragione. E se succedesse anche con l’acquisto di un microonde o una lavasciuga? Ok, ok non è la stessa cosa, ma qui nessuno giudica, soprattutto se siete davanti alle offerte MediaWorld. Perché aspettare quando il momento perfetto è già qui, tra una serie TV e un caffè schiumoso? L’amore a prima vista esiste anche con un robot aspirapolvere. Sapete qua è un altra cosa eccezionale? Che non serve nemmeno togliersi le pantofole! C’è la spedizione gratuita su tantissimi articoli. MediaWorld è lo store che vi farà dire di sì a tutto. Comfort, potenza e un pizzico di magia in ogni angolo di casa.

La tecnologia che vi manca per una casa unica è da MediaWorld

Partiamo dal freddo, ma in grande stile. Il frigorifero combinato SAMSUNG RB53DG703DS9EF F1rst75 AI è eleganza, tecnologia AI e capienza sorprendente e può essere vostro con MediaWorld a 1099 euro. Dopo cena, dite addio al rumore con la lavastoviglie LG QUADWASH DB475TXS: è silenziosa, potente e sarà vostra a 829 euro. Bucato familiare? Nessun problema con la lavatrice ELECTROLUX EW6FCH210G, classe A e 10 kg di capacità, a 549 euro. Volete fare tutto in uno? La lavasciuga LG AI DD è un portento e costa da MediaWorld in esclusiva solo 599 euro.

Cercate praticità a piccoli prezzi? La BEKO MWUX81282BI/IT offre 8 kg di efficienza con MediaWorld a 349 euro. In cucina, stupite con il forno LG WSED7612S InstaView, futuristico e stiloso, a 599 euro. Avete fretta? Il microonde SAMSUNG MC28H5015AS/ET, con 900W e 28 litri, è pronto a salvare il pranzo a 179 euro. La pausa caffè diventa poesia con la DE’LONGHI Lattissima One EN510.W a 199 euro. Pulizie? Con la scopa elettrica ROWENTA RH9B74, senza fili né sacchetti, a 399 euro, diventano quasi divertenti. Infine, il re del relax: il robot aspirapolvere DREAME L10s Pro Ultra, fa tutto lui a 599 euro. Fate follie per amore? Fatene anche per la vostra casa, ma solo da MediaWorld. Correte qui sul sito!