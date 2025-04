Ops Mobile: questa promo costa solo 9,99€, ci sono 300 GB in 5G

Il panorama delle offerte mobili si arricchisce con una nuova proposta di OPS! Mobile, operatore virtuale che punta su quantità di dati e prezzo bloccato nel tempo. La nuova tariffa si chiama OPS Special 300 GB e mette a disposizione minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB al mese in 4G, di cui 150 GB standard e altri 150 GB aggiuntivi forniti direttamente dal gestore.

Prezzo fisso per sempre e attivazione semplice: cosa c’è nella promo di Ops! Mobile

Il canone mensile è di 9,99€ per sempre, senza rimodulazioni o vincoli nascosti. Un prezzo competitivo per chi cerca un piano completo e ricco di traffico dati. L’offerta si rivolge a chi decide di passare a OPS! Mobile con la portabilità del proprio numero, provenendo da qualsiasi operatore tranne Vodafone.

L’attivazione è possibile solo tramite SPID, scelta che permette di velocizzare l’intera procedura e semplificare il riconoscimento dell’utente. Il costo di attivazione è di 9,90€, da pagare una sola volta, mentre la spedizione della SIM è gratuita, a casa o all’indirizzo desiderato.

Una promozione per chi vuole tanti giga senza limiti di rete

La formula con 150 GB di base più 150 GB extra è uno dei punti di forza della promo. In totale, chi attiva OPS Special 300 GB può contare su 300 GB al mese in 4G, una quantità di dati che copre ampiamente le esigenze quotidiane, anche per streaming, social, videochiamate e lavoro in mobilità.

Una scelta per chi vuole cambiare con semplicità

Con questa offerta, OPS! Mobile si rivolge a chi desidera una tariffa trasparente, ricca e senza vincoli a lungo termine, mantenendo il proprio numero e attivando tutto online in pochi minuti.

Special 300 GB si presenta così come una soluzione concreta per chi vuole tanti giga, zero sorprese e un prezzo chiaro. Offerte di questo tipo possono essere sempre il punto di svolta anche per chi è particolarmente affezionato al suo gestore di fiducia.