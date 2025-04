Iliad TOP 250 PLUS: 250GB e 5G senza sorprese a 9,99€!

Se sei tra quelli che ogni mese si chiedono “chissà quanto spenderò stavolta col telefono”, forse è il momento di fare pace con le tariffe. E magari anche con la tua pazienza. Con l’offerta TOP 250 PLUS di Iliad, tutto è già sul tavolo: 250 giga, minuti e SMS illimitati, e un prezzo che non cambia. Mai. 9,99 euro al mese. Fine.

Con Iliad, giga veri e roaming smart

Ma partiamo dalla cosa che tutti vogliono sapere: i giga. Qui non si scherza. Hai 250GB in 4G/4G+ e 5G, a seconda di dove ti trovi e del dispositivo che usi. E il 5G, sì, è incluso. Se ti capita di sforare i 250 (non succede a tutti, ma può capitare), puoi decidere di continuare a navigare a 0,90€ ogni 100MB. Ma solo se lo vuoi tu.

Poi c’è la libertà di chiamare e messaggiare senza guardare l’orologio: minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. E se viaggi in Europa, non resti a secco: hai 25GB dedicati per il roaming e puoi continuare a chiamare e messaggiare come se fossi a casa. Niente stress, niente conti strani.

E se hai amici o parenti sparsi nel mondo? Tranquillo: sono inclusi anche minuti illimitati verso oltre 60 Paesi. Così puoi sentirli quando vuoi, senza farti due conti prima.

Nel pacchetto trovi anche tutte quelle cose che fanno la differenza, ma che spesso si pagano a parte: hotspot incluso, nessuno scatto alla risposta, segreteria gratuita, controllo del credito semplice e portabilità del numero se vuoi tenere il tuo vecchio. E sì, c’è anche la tecnologia VoLTE per chiamate nitide anche mentre navighi.

L’unico costo extra? L’attivazione della SIM: 9,99€ una tantum, e sei a posto.

Insomma, Iliad TOP 250 PLUS è una di quelle offerte che ti fanno venire voglia di non cambiare mai più operatore. Prezzo chiaro, giga veri, niente asterischi. E finalmente, un “per sempre” che suona sincero.