Google Messaggi introduce la condivisione della posizione in tempo reale

Google Messaggi

Google ha iniziato il rilascio di una nuova funzione su Google Messaggi, l’app di messaggistica predefinita per molti dispositivi Android. Gli utenti potranno presto condividere la propria posizione in tempo reale, una novità pensata per aumentare la sicurezza e facilitare l’organizzazione durante gli spostamenti.

La funzione, attualmente in fase di test, permette di inviare un link attivo che mostra il movimento in diretta del mittente per un tempo limitato. L’opzione sarà disponibile tramite il menu della chat, accanto alle funzioni già esistenti come l’invio della posizione statica o di file multimediali.

Una nuova funzione pensata per la sicurezza e la comodità degli utenti Android

Una volta attivata, la nuova funzione consente di condividere i propri spostamenti per 15 minuti, 1 ora o 8 ore, a seconda della scelta dell’utente. Il destinatario potrà visualizzare il percorso del mittente su Google Maps, seguendo in tempo reale la posizione GPS, utile per coordinare incontri o per garantire maggiore sicurezza durante i viaggi.

A differenza della posizione statica, già disponibile da tempo, questa funzione tiene conto dei movimenti continui, fornendo un aggiornamento dinamico del tragitto. La condivisione può essere interrotta in qualsiasi momento, offrendo maggiore controllo sulla privacy.

La nuova funzione sfrutta il protocollo RCS (Rich Communication Services), che permette l’invio di messaggi più avanzati rispetto agli SMS tradizionali. Tra i vantaggi del RCS ci sono la possibilità di inviare file multimediali di alta qualità, le notifiche di lettura, e ora anche funzionalità di geolocalizzazione avanzata.

Tutti i dati condivisi tramite questa funzione, secondo quanto riportato, sono crittografati end-to-end. Ciò significa che soltanto il mittente e il destinatario possono accedere alle informazioni della posizione, rendendo più difficile l’accesso non autorizzato da parte di terzi o da servizi esterni.

La condivisione della posizione in tempo reale non è una novità assoluta. App come WhatsApp, Telegram e Google Maps offrono da tempo opzioni simili. Tuttavia, l’integrazione diretta in Google Messaggi permette di avere questa funzionalità senza dover cambiare app, con un’esperienza nativa e senza installazioni aggiuntive.

Per gli utenti Android, ciò rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione dei servizi Google in un unico ambiente, rendendo il sistema più completo e funzionale. La funzione si adatta bene a contesti quotidiani, come organizzare un incontro in città o far sapere ad amici e familiari quando si sta per arrivare.

La condivisione della posizione in tempo reale sarà disponibile solo su dispositivi Android compatibili con Google Messaggi aggiornato alla versione più recente. È necessario anche che il servizio RCS sia attivo sul dispositivo, un’opzione attivabile facilmente dall’app stessa nelle impostazioni.

Attualmente, la funzione è in rollout progressivo e potrebbe impiegare alcuni giorni o settimane per raggiungere tutti gli utenti. Google non ha ancora comunicato una data precisa per la disponibilità globale, ma il rilascio sembra già avviato per un numero crescente di utenti in Europa e Nord America.