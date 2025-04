Conclave 2025: come il Vaticano si blinda contro droni e AI

C’è un momento, nella storia del Vaticano, in cui tutto si ferma. Le porte si chiudono, le tende si tirano, e il mondo resta in attesa. È il conclave, quell’antica pratica che chiude a chiave (letteralmente!) i cardinali dentro le mura sacre per eleggere il nuovo Papa. Ma stavolta, nel 2025, la sfida è più grande: non si tratta solo di mantenere il silenzio, ma di resistere a un mondo che urla, osserva e registra ogni cosa.

Proteggere il segreto papale oggi

Con la morte di Papa Francesco, l’attenzione si sposta ora sul prossimo conclave, che promette di essere il più “spiato” di sempre. Non per curiosità morbosa, ma perché oggi la tecnologia è ovunque. Satelliti che vedono i dettagli più minuscoli dallo spazio, droni che sorvolano anche i luoghi più blindati, intelligenze artificiali capaci di leggere il labiale da un video sfocato. La domanda sorge spontanea: può davvero esistere un conclave segreto in un mondo così connesso?

Il Vaticano, ovviamente, non se ne sta con le mani in mano. Le misure di sicurezza saranno più che mai sofisticate, ma anche discretamente vecchia scuola. Ad esempio, la Cappella Sistina sarà trasformata in un bunker elettronico: jammer ovunque, per bloccare qualsiasi segnale, e controlli serrati all’ingresso. Niente telefoni, ma neanche microspie o dispositivi invisibili. Tutti, cardinali inclusi, saranno perquisiti con la massima attenzione.

E non pensiamo che le alabarde colorate della Guardia Svizzera siano solo folkloristiche: quel corpo, addestratissimo, sarà in prima linea, affiancato da telecamere ovunque e un centro di sorveglianza nascosto sotto terra. Ogni finestra, ogni potenziale spiraglio verso l’esterno sarà oscurato. Non si rischia solo una fuga di notizie: chi viola il segreto rischia l’espulsione dalla Chiesa stessa.

Certo, nel 2005 si vietarono per la prima volta i cellulari. Vent’anni dopo, siamo in un’altra era: la minaccia non è più una chiamata rubata, ma una sorveglianza invisibile e costante. La sfida, ora, è proteggere il mistero in un tempo in cui tutto – davvero tutto – sembra poter essere scoperto.

Riuscirà il conclave 2025 a rimanere davvero “con chiave”? La risposta arriverà con il fumo bianco.