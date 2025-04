Galaxy S25 Edge: il nuovo gioiello ultrasottile di Samsung arriverà il 23 maggio

Samsung è pronta a svelare ufficialmente il Galaxy S25 Edge, l’ultimo arrivato della serie S. Il suo debutto avverrà in occasione dell’evento GalaxyUnpacked previsto per il 13 maggio. L’annuncio sarà seguito dall’apertura dei preordini il giorno successivo. La sua distribuzione però inizierà il 23 maggio, partendo da Corea del Sud e Cina.

Negli Stati Uniti, l’arrivo nei negozi è previsto invece per il 30 maggio, con una diffusione mondiale graduale nelle settimane successive. Secondo il quotidiano sudcoreano FNNews, la tabella di marcia è stata rivista dopo un rinvio legato alla scomparsa del vicepresidente JH Han. L’evento rappresenterà quindi non solo un momento tecnologico rilevante, ma anche un tributo a una figura storica dell’azienda.

Galaxy S25 Edge: prestazioni avanzate in un corpo sottilissimo

Con uno spessore inferiore ai 6,5mm, il Galaxy S25 Edge si presenta come lo smartphone più sottile mai realizzato da Samsung nella sua fascia premium. Per ottenere questo risultato, l’azienda ha rinunciato al classico modulo teleobiettivo. Ha così optato per una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200MP e un ultra-grandangolare da 50. Il display Dynamic AMOLED da 6,6” promette colori vividi e una certa fluidità grazie ad una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Mentre sotto la sua struttura troviamo il nuovo Snapdragon 8 Elite, già visto negli altri modelli della serie. La batteria da 3.900mAh con ricarica a 25W potrebbe rappresentare il compromesso adatto per chi cerca un’autonomia estrema. Ma Samsung punta sull’ottimizzazione software per compensare.

Il dispositivo sarà disponibile in tre eleganti colorazioni: Titanium Jet Black, TitaniumSilver e TitaniumIcy Blue. I prezzi, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero partire da circa 920€ per la versione da 256GB. Mentre il modello da 512GB dovrebbe essere vicino ai 1000€. Tra le ipotesi più concrete vi è anche il ritorno della promozione “Raddoppia la memoria”, con upgrade gratuito per chi effettua già da ora il preordine.