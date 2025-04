Samsung cambia strategia: la One UI 8.5 segna una nuova rotta

Un cambio di rotta, più formale che funzionale, ma destinato a farsi notare. Mentre la distribuzione della One UI 7 prosegue sui dispositivi supportati, Samsung guarda già avanti, progettando il futuro della sua interfaccia grafica. Al centro dell’attenzione non ci sono soltanto nuove funzionalità, ma anche un cambio importante nella denominazione delle versioni. Secondo quanto emerso da fonti autorevoli infatti, la multinazionale sudcoreana starebbe per abbandonare la classica e spesso usata sequenza numerica a favore di un sistema più distintivo e strategico.

Samsung One UI 8.5: non solo numeri, ma anche contenuti inediti da scoprire

La nuova logica prevede una doppia numerazione, studiata per riflettere meglio il tipo di dispositivo su cui l’interfaccia sarà installata. La One UI 8.0, infatti, debutterà con i futuri Galaxy pieghevoli, i GalaxyZ Fold7 e ZFlip7. La versione 8.5, invece, sarà riservata alla serie GalaxyS26, prevista per l’inizio del 2026. Si tratta di un ritorno al passato. Dopo anni di versioni “x.1”, la scelta di rendere più visibile la differenza tra aggiornamenti minori e quelli maggiori sembra una mossa precisa finalizzata a migliorare la comunicazione col pubblico.

Non è però solo una questione di forma. Anche sul piano dei contenuti, la futura One UI 8.5 promette miglioramenti concreti. Secondo indiscrezioni, essa infatti offrirà una nuova identità grafica, più moderna e curata. Ma soprattutto funzionalità potenziate legate all’intelligenza artificiale. Al contrario, la versione 8.0 appare finora come un aggiornamento più leggero, quasi una OneUI 7.1 identificata da un numero nuovo e diverso.

Ulteriori conferme arrivano da codici interni Samsung, analizzati da sammypolice.com. In cui compare esplicitamente la One UI 8.5, ma nessuna traccia della 8.1. A dare forza a queste anticipazioni è stato l’insider Ice Universe, già noto in passato per le sue accurate previsioni. Insomma, questo cambio di numerazione seppur minimo, se confermato, servirà a chiarire il ciclo degli aggiornamenti e rafforzare l’identità software dei diversi prodotti.