Toyota: in Cina presentata la prima berlina con HarmonyOS di Huawei

Il salone dell’auto di Shanghai di quest’anno ha visto l’esordio di una nuova berlina completamente elettrica presentata dalla joint venture GAC-Toyota.

L’auto in questione è la Toyota bZ7, una vettura completamente elettrica che verrà messa sul mercato per la fine di quest’anno all’interno dei confini cinesi, l’auto in questione presenta ovviamente interessanti novità e adotta un design in pieno stile Toyota con i fari a C decisamente sottili, scopriamo insieme nel dettaglio, le sue caratteristiche dichiarate dall’azienda.

Caratteristiche di alto livello

Per quanto riguarda il lato posteriore, troviamo nel dettaglio gruppi ottici dalle forme sottili a tutta larghezza, la terza luce di stop alla fine della linea del tetto e un piccolo spoiler sul baule.

Per quanto riguarda le gomme, rispetto al primo modello prototipo ora queste vantano cerchi da 21 pollici e gli specchietti retrovisori digitali sono stati sostituiti con quelli classici.

Per quanto riguarda gli interni, invece troviamo un design minimalista con un volante a tre razze e un ampio display per i sistemi di infotainment, non manca centralmente anche un piccolo pad per la ricarica wireless dei dispositivi e la presenza di un tetto panoramico per enfatizzare la sensazione di spazio all’interno dell’abitacolo.

Un mistero invece resta la dotazione del punto di vista dei motori e delle batterie, l’azienda ha dichiarato che rilascerà dei dati specifici prossimamente e dunque resta solo da attendere informazioni ufficiali, alcune voci di corridoio trapelata in passato però annunciavano che tutta questa dotazione sarebbe stata prodotta da parte di BYD, società cinese che ormai rappresenta una vera e propria garanzia dal punto di vista delle auto elettriche, dal momento che sta dominando la scena urbana, diverso tempo.

Per il resto non si sa quando verranno aperti gli ordini per acquistare questa vettura e se soprattutto l’automobile in questione verrà inserita anche all’interno del mercato internazionale, probabilmente bisognerà aspettare i prossimi mesi per sapere qualche informazione più specifica.