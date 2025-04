Amazon è IMPAZZITA: la smart TV TCL costa 200 euro in meno

La promozione attualmente attiva su Amazon permette a tutti gli effetti di acquistare un’ottima smart TV TCL con un risparmio decisamente superiore al normale, tanto da arrivare a poter spendere addirittura 200 euro in meno del listino originario. Il modello attualmente in offerta è il TCL 55T8B, un televisore QLED con diagonale da 55 pollici, che può raggiungere una risoluzione massima in Ultra HD, ma soprattutto dotato di sistema operativo Google TV.

Proprio questa caratteristica gli permette di distinguersi dalla massa, elevandosi di un gradino in termini di versatilità e di facilità di utilizzo da parte del consumatore medio. Le sue interfacce sono semplici, alla portata di tutti, ed intrise di ottime funzioni che rendono il prodotto estremamente versatile (come la presenza del Play Store, per l’installazione delle app desiderate). Tra le tecnologie da tenere bene a mente troviamo sicuramente Dolby Vision, Audio ONKYO 2.1 con supporto a Dolby Atmos, il controllo vocale con supporto a Google Assistant e Amazon Alexa, per terminare con AirPlay2.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon ed i codici sconto gratis, che vi aspettano in esclusiva assoluta solo iscrivendovi a questo canale Telegram.

Amazon: la promozione sulla smart TV TCL

Sconto imperdibile per tutti valido per poco tempo, la smart TV TCL di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo può essere vostra con un esborso finale di soli 499 euro, contro i 699 euro di listino. Uno sconto effettivo di circa 200 euro che induce sicuramente il consumatore all’acquisto, approfittando al solito della garanzia di 2 anni, e della possibilità di ricevere il prodotto in pochissimo tempo presso il proprio domicilio. Ordinatelo subito premendo questo link.

Il televisore risulta essere perfetto anche per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo da utilizzare per il gaming, in quanto può raggiungere al massimo 144Hz, per immagini fluide, con supporto HDMI 2.1 ALLM, che permette in questo modo di godere di VRR a 144 e 120Hz.