Apple Watch Series 10: il prezzo CROLLA del 17% su Amazon

Gli utenti hanno un’opportunità più unica che rara su Amazon, acquistare Apple Watch Series 10, approfittando comunque di un buon livello di risparmio, così da essere sicuri di poter accedere liberamente ad uno dei modelli più amati e richiesti al mondo, spendendo anche meno di quanto si sarebbe effettivamente potuto pensare.

Al momento attuale sul mercato si possono trovare differenti versioni dello stesso prodotto, per questo motivo è bene identificare sin da subito di che modello si stia parlando. Trattasi della variante da 42 millimetri di diagonale, che presenta connettività solo GPS, il che significa che la connessione alla rete avviene sfruttando solo ed esclusivamente il collegamento diretto con lo smartphone. Il prodotto viene commercializzato nella sua colorazione Carbon Neutral, con cinturino sport realizzato interamente in silicone, e dotato della chiusura classica che lo contraddistingue dalla massa.

Apple Watch Series 10: ecco la promozione di oggi

Uno sconto davvero molto interessante vi attende in questi giorni, potete pensare di acquistare Apple Watch Series 10 con un prezzo di finale che si allontana dai 459 euro previsti originariamente, per scendere direttamente verso i 379 euro, in modo tale da essere pronti a raggiungere il massimo livello di risparmio a questo link.

Le funzioni cui gli utenti possono accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, parliamo giustappunto di monitoraggio del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, passando comunque per il contapassi, distanza percorsa e calorie bruciate. A tutto questo si aggiunge l’elettrocardiogramma, o ECG, misurabile semplicemente poggiando il dito sul sensore posto sul lato destro (ricordiamo che comunque non è un dispositivo medico). In fase d’acquisto consigliamo infine di prestare particolare attenzione alla variante che acquisterete, soprattutto considerando la dimensione del cinturino abbinato.