1Mobile: con questa promo potrete navigare senza pensieri

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un’offerta che garantisca un quantitativo di giga, minuti e SMS adeguato alle nostre esigenze risulta dir poco indispensabile per poter restare connessi con la nostra vita digitale e poter sfruttare appieno le potenzialità offerte dai nostri smartphone, non a caso i provider telefonici ogni mese aggiornano i propri cataloghi di offerte aggiungendone di nuove, pensate appositamente per soddisfare le esigenze dei clienti e ovviamente venire incontro alle loro possibilità economiche.

Se state cercando dunque una nuova promozione, un operatore che potrebbe fare il caso vostro sicuramente è 1Mobile, il provider tinto di rosso infatti da diversi anni garantisce ai propri consumatori delle offerte davvero vantaggiose caratterizzate da costi competitivi e tantissimi giga per navigare senza nessun tipo di preoccupazione, recentemente sul suo sito ufficiale è apparsa una nuova offerta che ribadisce questi concetti, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo mensile.

Tantissimi giga

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il prezzo mensile da pagare ammonterà a cinque euro per il primo mese e poi a 7,99 € a partire dal secondo mese, come se non bastasse l’offerta a un costo di attivazione di cinque euro però offre la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di vincolo, un dettaglio che sicuramente può risultare molto interessante a tantissimi utenti dal momento che sono veramente pochi gli operatori che offrono questa soluzione.

Se siete interessati, dunque tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico per poi effettuare l’attivazione online sul suo sito ufficiale, con pochi semplici clic infatti potrete effettuare la portabilità del vostro numero e richiedere la Sim per poi iniziare a sfruttare la promozione senza nessun tipo di problema.