Tesla, confermata la Model Y economica ma con un ritardo

Tesla ci aveva promesso novità per la fine del 2025, una su tutte, quella di avviare la costruzione di un modello più accessibile. Sulla vettura si è molto discusso e speculato molto, anche perché l’azienda stessa non aveva specificato quasi nulla. Cosa sta preparando Elon Musk, qualcosa di completamente diverso o una variante ridotta di un modello già esistente. Le ultime indiscrezioni, risalenti a poco più di un mese fa, parlavano di una Model Y ridotta all’essenziale con meno funzionalità e materiali più economici. L’ultima novità arriva da un nuovo rapporto di Reuters su questa Tesla più economica, rapporto che parla di un possibile ritardo per la sua uscita.

La nuova Model Y più economica, nome in codice del progetto E41, dovrebbe già essere in produzione negli USA ma pare che si dovrà aspettare qualche mese in più rispetto ai piani definiti dall’azienda americana. Secondo indiscrezioni, la nuova data dovrebbe coincidere con la seconda metà dell’anno o all’inizio del 2026.

Poche certezze per questa Model Y economica

Grazie a varie analisi veniamo a conoscenza di importanti dettagli, Tesla punterebbe a produrre 250 mila unità di questo modello negli Stati Uniti nel 2026. Per la casa automobilistica è molto importante questo numero, in modo da rilanciare le sue vendite. La costruzione del mezzo è prevista anche in Europa e in Cina ma non è chiaro se ci saranno ritardi oppure no anche su questi mercati.

Sempre secondo Reuters, Tesla vorrebbe fare un’operazione analoga anche per la Model 3 da lanciare più avanti. Tesla fino ad adesso non ha mai risposto alle indiscrezioni uscite di recente, presto ne sapremo probabilmente di più. Tesla tra qualche giorno presenterà i dati economici del primo trimestre del 2025, questa sarà sicuramente l’occasione per fornire un aggiornamento sui piani prodotto. Finalmente sapremo se c’è davvero un ritardo per la Model Y economica, verremo a conoscenza di tutte le caratteristiche di queste vetture. Il 22 aprile si prospetta essere uno dei giorni più importanti del 2025 del marchio di Elon Musk.