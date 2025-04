Lexus ES 2026: il futuro con la sua nuova edizione elegante e rivoluzionaria

La nuova Lexus ES non vuole passare inosservata. Cresce nelle dimensioni, ora lunga oltre cinque metri, e abbraccia un linguaggio stilistico rinnovato. Il frontale, dominato dalla nuova griglia a clessidra, comunica subito potenza e raffinatezza. I fari anteriori con doppia firma luminosa a LED rafforzano l’identità visiva della berlina. Dietro, la barra luminosa attraversa tutta la coda, con il marchio Lexus al centro, orgogliosamente esibito. Dentro l’abitacolo si ha un tocco minimal ed iper tech. Il principio Tazuna concentra tutto attorno al guidatore. Ogni comando, ogni informazione, è lì dove deve essere, a portata di mano per un utilizzo easy. Il display da 14 pollici si integra perfettamente con il cruscotto digitale, creando un ambiente raffinato, quasi zen. Tutto è pensato per ridurre le distrazioni ed ovviamente migliorare la sicurezza.

Motori elettrificati della nuova Lexus e prezzi

Per l’ottava generazione, Lexus ha detto addio al termico tradizionale. La nuova ES 2026 sarà solo ibrida o elettrica. La versione 300h monta un 4 cilindri da 2,5 litri con motore elettrico, capace di erogare 201 CV. Silenziosa, fluida, ma anche efficiente, punta a viaggi senza stress. In alcuni mercati verrà offerta anche con trazione integrale, aumentando la versatilità. Sul fronte green, fa il suo debutto la Lexus ES 350e, totalmente elettrica. Il propulsore da 224 CV promette un’accelerazione decisa e una guida pulita. Nessun dato ufficiale sull’autonomia, ma il sistema Lexus-Connect monitora costantemente la carica e aggiorna in tempo reale le stazioni di ricarica. L’ansia da autonomia potrebbe diventare così solo un vecchio ricordo?

Il prezzo resta ancora un mistero. Se la precedente generazione Lexus però partiva da 63.500 euro, la nuova ES non sarà da meno. L’attesa cresce e Lexus ha chiaramente portato le berline elettrificate ad un livello di lusso e di tecnologia nuovo ed inesplorato. La Lexus ES 2026 punta dritto al cuore del segmento premium europeo, sfidando rivali blasonate con eleganza e innovazione. Chi ha detto che emozione e tecnologia non possano viaggiare insieme?