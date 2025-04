Redmi Note 14 al MINIMO STORICO su Amazon: l’offerta è imbattibile

Redmi Note 14 è uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo generalmente offerto, per il semplice fatto che mette a disposizione specifiche tecniche di alto livello, richiedendo in cambio un esborso che ad ogni modo non va oltre i 200 euro di spesa.

Alla base troviamo il sistema operativo Android 14, con personalizzazione grafica HyperOS, con la promessa comunque di ricevere aggiornamenti per diversi anni, e dimensioni che si fermano a 196 grammi di peso, oltre a 163,25 x 76,55 x 8,16 millimetri di spessore. Il processore è un MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere 2,2GHz di frequenza di clock, con GPU Mali-G57 MC2, ed anche una configurazione di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Se volete avere ogni giorno le offerte Amazon, i codici sconto gratis, e tutte le migliori promozioni direttamente sul vostro smartphone, dovete collegarvi subito al seguente canale Telegram.

Redmi Note 14: che occasione e che prezzo basso su Amazon

Volete acquistare uno dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo? allora siete nel posto giusto, Xiaomi Redmi Note 14 può essere vostro con una spesa finale di soli 169,29 euro, per la versione che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La colorazione disponibile a questo prezzo è la Blu, con alle spalle la solita garanzia di 24 mesi ed anche variante sbrandizzata. Può essere vostro a questo link.

Uno dei suo più grandi pregi riguarda chiaramente la capacità della batteria, infatti raggiunge 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida, ed una autonomia che supera di gran lunga le più rosee aspettative degli stessi consumatori. Non manca una connettività di alto livello, con supporto al 5G, WiFi 6 dual-band, bluetooth 5.2 con supporto A2DP/LE, USB type-C 2.0, chip NFC e GPS. I video vengono girati al massimo in 4K a 30fps, una piccola limitazione per la fascia di prezzo.