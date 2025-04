WhatsApp: ecco come vi bucano il conto direttamente in chat

A quanto pare, da diverso tempo, WhatsApp non è +1 luogo sicuro come in passato, purtroppo per gli utenti, ma anche per la piattaforma di messaggistica i truffatori sono riusciti a insediarsi anche qui dal momento che da diverse settimane utilizzano il social di messaggistica istantanea come mezzo per la diffusione delle proprie truffe che vengono ovviamente sfruttate per ingannare le vittime in modo da ottenere i dati sensibili riguardanti i loro account ufficiali e soprattutto i loro conti correnti, refurtiva preferita dal momento che ovviamente permette ai truffatori di accedere a risorse economiche importanti.

da diverso tempo, però la Truffa che sta colpendo moltissimi italiani non solamente sfrutta WhatsApp bensì anche le videochiamate che la piattaforma mette a disposizione di tutti gli utenti normali che ovviamente vogliono restare connessi con i propri affetti, i truffatori infatti hanno sviluppato un metodo decisamente efficace che consente loro di ingannare la vittima senza lasciare via di scampo, scopiamo insieme che cosa sta succedendo e soprattutto come riconoscere la truffa in modo da non cascarci in pieno.

Una nuova truffa

La truffa in questione si presenta alla vittima tramite un semplice messaggio che i truffatori le inviano spacciandosi per la sua banca, all’interno di questo messaggio avvisano della necessità di consegnare una comunicazione di natura molto urgente che però può essere recapitata solo in video chiamata a direttamente con i truffatori, così facendo fanno abbassare la guardia la vittima portandola dapprima ad accettare e poi ad effettuare la condivisione dello schermo del proprio smartphone e l’accesso alla propria applicazione di Internet banking, in tal modo come potete intuire da soli i truffatori potranno visualizzare e registrare tutti i codici di accesso in modo da utilizzarli in un secondo momento per derubare la vittima.

Se anche voi doveste ricevere questa tipologia di contatto, non esitate a bloccare tutto e a non rispondere a nessuno.