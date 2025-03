Volkswagen T-Roc 2025: arriva il Full Hybrid

Volkswagen è pronta a lanciare la seconda generazione della T-Roc. Un modello che negli ultimi anni si è imposto come uno dei più apprezzati nel settore dei crossover compatti. Dal suo debutto sul mercato, ne sono stati venduti oltre 2 milioni di esemplari. Confermandolo come un vero best seller della casa tedesca. Ora, con un design rinnovato e nuove motorizzazioni, la T-Roc 2025 punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione.

Volkswagen T-Roc 2025, restyling e dimensioni maggiori

Tra le novità più attese vi è l’introduzione di un sistema Full Hybrid. Una prima assoluta per Volkswagen su questo modello. La conferma arriva da Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia. Il quale ha parlato della nuova serie di motori in un’intervista a Radio24. La T-Roc sarà disponibile con una varietà di propulsori elettrificati. Tra cui anche le versioni Mild Hybrid e Plug-in Hybrid, già presenti su altri modelli del marchio. L’obiettivo è quello e offrire soluzioni più efficienti. Oltre che ridurre consumi ed emissioni senza sacrificare le prestazioni.

Il restyling della nuova T-Roc porterà modifiche importanti, rendendo il design più moderno e dinamico. Il frontale sarà caratterizzato da gruppi ottici più sottili collegati da una striscia luminosa a LED. Mentre la griglia sarà più ampia e presenterà una trama esagonale. Il paraurti avrà un aspetto più aggressivo, con prese d’aria laterali che ne esalteranno lo stile sportivo.

Ma non finisce qui. La seconda generazione del crossover sarà leggermente più grande. Offrendo maggiore spazio a bordo per i passeggeri e aumentando il comfort di viaggio. Anche il tetto subirà un aggiornamento. Terminando con uno spoiler posteriore che integrerà la terza luce di stop.

L’attesa per la presentazione ufficiale è alta, soprattutto per scoprire tutti i dettagli sulle nuove motorizzazioni. Insomma, Volkswagen punta a mantenere il successo della T-Roc. Proponendo appunto un modello ancora più tecnologico e versatile.