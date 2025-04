Lycamobile sfida i big: offerta 5G low cost con bonus nascosto

Chi l’ha detto che cambiare operatore è un incubo pieno di clausole incomprensibili e codici da digitare al buio? Se stai cercando una nuova offerta mobile che abbia un sacco di giga, costi poco e, perché no, ti regali pure un paio di mesi, Lycamobile ha tirato fuori dal cilindro qualcosa che potrebbe davvero farti comodo.

150 Giga e due mesi gratis!

Parliamo di una promozione solo online, pensata per chi decide di passare a Lycamobile da un altro operatore. L’offerta si chiama 5G Portin 599 e, come si intuisce dal nome, costa 5,99 euro ogni 30 giorni. Ma ecco il bello: dopo il primo mese pagato, i successivi due mesi sono gratis. Sì, sul serio. Non uno, ma due rinnovi completamente a costo zero. E senza dover inviare fax o parlare con un call center in India.

Ma cosa include? Un bel pacchetto: 150 giga di traffico dati (che, diciamolo, bastano anche per chi ama guardarsi serie intere in streaming), minuti e SMS illimitati, e roaming UE con 8 giga inclusi, così se vai in vacanza a Barcellona o a Praga non resti a secco.

Ovviamente, serve un telefono compatibile con il 5G e devi trovarti sotto copertura 5G per navigare alla massima velocità. Niente di nuovo, ma è giusto ricordarlo. E se ti stai chiedendo se la SIM supporta le chiamate su rete 4G (quindi qualità vocale più nitida), la risposta è sì: VoLTE incluso, purché il tuo telefono lo supporti.

L’attivazione è semplice: appena la tua richiesta viene approvata, parte tutto in automatico. Se per caso la portabilità non va a buon fine, hai comunque 30 giorni per sistemare tutto e mantenere l’offerta. E se ti perdi per strada? Puoi sempre controllare se è attiva chiamando il *137# — un piccolo trucchetto utile.

Occhio solo a non restare con il credito a zero: il piano si rinnova da solo ogni 30 giorni, quindi conviene tenere almeno quei 5,99 euro sul conto Lycamobile. Se ti dimentichi, nessun dramma: hai 90 giorni di tempo per rimettere credito e riattivare tutto.

Insomma, per chi vuole tanti giga a poco, senza vincoli e con un paio di mesi di regalo, questa offerta ha tutte le carte in regola.