Vinci il Calcio di TIM: una promo per i tifosi di Serie A

Dal 23 aprile al 25 maggio 2025, TIM lancia il concorso “Vinci il Calcio di TIM”. Ovvero un’opportunità unica per tutti i suoi clienti iscritti al programma TIMParty. L’iniziativa, si inserisce in un ciclo di eventi a tema Serie A e mette in palio una serie di premi esclusivi. Tra cui biglietti per le partite più attese della stagione e esperienze uniche come i Walkabout. Si tratta di un concorso riservato a tutti i clienti TIM maggiorenni che abbiano una linea fissa residenziale o una rete mobile attiva. Per partecipare, bisogna registrarsi tramite l’app MyTIM o il sito web dell’operatore, su cui apparirà un banner dedicato all’iniziativa. Una volta completata la registrazione, i partecipanti possono provare a vincere ogni giorno, per un massimo di tre tentativi. Basterà accedere alle due modalità di gioco previste dal concorso.

Nuova Promo TIM: ecco cosa devi sapere

La promozione si sviluppa in due fasi principali, ognuna con premi diversi. La prima si svolge dal 23 aprile all’11 maggio 2025, ed è dedicata alla possibilità di vincere inviti per assistere alle partite di Serie A e esperienze Walkabout. In questa fase, ogni partecipante può scegliere la partita per la quale desidera concorrere. Come ad esempio Inter-Verona, Roma-Fiorentina, Lazio-Juventus e altre sfide imperdibili. In palio ci sono 14 inviti per due persone, con 8 di questi che includono un’esperienza Walkabout. Ossia una visita guidata dello stadio prima della partita. I vincitori saranno notificati immediatamente tramite messaggio a schermo.

La seconda fase, dal 23 aprile al 25 maggio 2025, offre invece la possibilità di vincere magliette e palloni delle squadre di Serie A partecipanti, tra cui Juventus, Milan, Roma, Lazio e Inter. I premi sono 41 in totale, suddivisi tra 29 magliette ufficiali e 12 palloni da calcio. Essi verranno assegnati casualmente tra i partecipanti. I quali dovranno selezionare la squadra preferita e attendere l’esito del concorso.

Ogni cliente può vincere un solo premio per linea telefonica durante il periodo del concorso. La procedura di assegnazione è chiara. Ovvero se si vince, il partecipante riceverà una notifica e dovrà completare i dati richiesti per confermare il premio. Tutti i regali non riscossi saranno devoluti alla Onlus Quintomondo di Roma, come previsto dal regolamento. Insomma, il concorso rappresenta una bellissima occasione per i tifosi di vincere esperienze esclusive, ma anche articoli ufficiali delle loro squadre del cuore. Un’opportunità imperdibile per tutti i clienti TIM appassionati di calcio.