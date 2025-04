Citroen C4 Collection 2025: stile e tecnologia al top

Citroen ha voluto portare una scossa tra i suoi modelli. Con la nuova C4 Collection 2025, ogni dettaglio parla di carattere. La carrozzeria gioca con i contrasti, grazie agli inserti neri e al tetto bicolore. L’effetto visivo è potente, quasi scenografico. Chi può restare indifferente davanti ai cerchi da 18 pollici Amber Black e agli accenti Rouge André? Il badge “Collection” si fa notare, è un simbolo che promette unicità. L’edizione, infatti, sarà a tiratura limitata. Le colorazioni, dal classico Okenite White all’audace Eclipse Blue, offrono personalità anche nella scelta delle tinte.

All’interno delle Citroen C4 regna la praticità, ma senza rinunciare al design. I sedili Advanced Comfort, ora più morbidi, promettono supporto anche nei lunghi viaggi. Il guidatore trova il suo spazio ideale con regolazioni su misura, compresa quella lombare. L’interfaccia digitale colpisce per chiarezza e funzionalità. Due schermi HD, di cui uno da 10 pollici, offrono controllo completo del sistema infotainment ed i widget rendono tutto immediato. Basta un “Ciao Citroen” per attivare il comando vocale. C’è anche ChatGPT a bordo, grazie al pacchetto Connect Plus. Serve un consiglio, un’informazione o un percorso alternativo? La Citroen risponde.

Ibrido o elettrico per ogni esigenza: motore elettrificato per la gamma Citroen C4

Due motorizzazioni, un solo obiettivo: ridurre consumi e aumentare l’efficienza. La versione Hybrid da 145 cavalli punta sulla fluidità. Il motore benzina da 136 cavalli lavora insieme a quello elettrico per garantire prestazioni brillanti. Il nuovo turbocompressore e la catena di distribuzione aumentano l’affidabilità. Per chi guarda all’elettrico, la versione da 156 cavalli promette 415 km di autonomia. Il supporto alla ricarica rapida e la tecnologia V2L aggiungono valore. L’infotainment guida il viaggio, segnalando stazioni di ricarica e percorsi ottimali. Cosa si può desiderare di più da un’auto di segmento C? La risposta arriva silenziosa, elegante, elettrificata: Citroen C4 Collection 2025. La si può ordinare da subito, ma badate, le prime consegne partono a giugno.