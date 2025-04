Leapmotor B01 conquista Shanghai: pronta a volare in Europa?

Il Salone dell’Auto di Shanghai ha visto Leapmotor esporre il suo nuovo favoloso modello. La nuova Leapmotor B01 ha fatto il suo debutto tra luci, sguardi curiosi e fotocamere accese. Si tratta di una fastback elettrica che promette di scuotere il mercato. Il design, ispirato alla B10, è stato pensato per piacere ed effettivamente piace. Con 4.770 mm di lunghezza, linee tese e un Cx di soli 0,197, l’aerodinamica non è solo una promessa, ma un dato che lascia il segno. I fari sono uniti da una lama luminosa. Sul tetto, il sensore LiDAR non è solo un vezzo tecnologico, ma un tratto distintivo, una specie di biglietto da visita. L’architettura Leap3.5 ospita sistemi avanzati di guida assistita. Il pubblico di destinazione? I giovani pare, almeno da quanto dichiarato. I progettisti giurano di aver ascoltato ciò che davvero questa generazione vuole da un’auto e di aver creato la vettura Leapmotor di conseguenza.

Europa? Forse. Intanto il prezzo cinese della Leapmotor è irresistibile

Un dubbio serpeggia tra gli appassionati: la vedremo mai sulle strade europee? La joint venture con Stellantis apre spiragli, ma la casa cinese resta cauta. La domanda europea di berline cala ed i SUV continuano a regnare. Eppure qualcosa si muove. In patria, la Leapmotor B01 dovrebbe posizionarsi tra 100.000 e 150.000 yuan, ovvero circa 12.000-18.000 euro. Un prezzo quasi irrisorio per ciò che offre. In Europa, inevitabilmente, costerebbe di più. Ma quanto? Il margine resta una nuvola. I motori saranno due, 132 kW o 160 kW, alimentati da batterie LFP. L’autonomia dovrebbe superare i 600 km, secondo il ciclo CLTC. Le cifre entusiasmano, anche se, si sa, spesso il ciclo cinese è ottimista.

Dentro, la Leapmotor B01 ha un abitacolo minimalista, dove il superfluo scompare. Al centro, il display da 14,6 pollici comanda tutto. Pulsanti fisici? Quasi assenti. Dietro il volante, la strumentazione digitale racconta ogni dettaglio. Il chip Qualcomm 8155 promette fluidità, reattività e zero attese. 256 colori illuminano l’interno, creando un’atmosfera personalizzabile. Il bagagliaio da 460 litri non delude. La B01 nasce per incantare una nuova generazione. Riuscirà a scardinare lo scetticismo europeo? La sfida è lanciata. Il futuro, elettrico e slanciato, potrebbe avere il volto affilato di Leapmotor.