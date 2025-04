Iliad Top 300: 300GB, 5G e zero sorprese a 11,99€!

Se stai cercando una nuova offerta mobile che non ti faccia venire il mal di testa ogni volta che controlli la bolletta, potresti aver trovato quello che fa per te. Iliad ha appena lanciato una promo davvero interessante: si chiama Top 300 e, come suggerisce il nome, ti mette in tasca ben 300 giga di internet, minuti e SMS illimitati, e tutto questo a 11,99 euro al mese. Per sempre. Nessun gioco di prestigio, niente asterischi da leggere con la lente d’ingrandimento. Il prezzo è quello, punto.

Streaming e 5G senza stress: ecco Iliad Top 300

Con Top 300 navighi in 4G/4G+ e anche in 5G, se hai uno smartphone compatibile e vivi in una zona coperta dalla rete. È un’offerta pensata per chi ama guardare video, ascoltare musica in streaming, lavorare da remoto o semplicemente restare connesso senza dover fare i conti con i giga ogni due giorni. E se i 300 giga dovessero finire? Nessun addebito automatico: potrai decidere tu se continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100MB. Solo se vuoi, senza sorprese.

Ma c’è di più. Oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia e in Europa, Iliad ti dà anche 16GB per il roaming europeo e chiamate gratuite verso oltre 60 Paesi esteri. Una mano santa se hai parenti o amici all’estero, oppure se viaggi spesso per lavoro.

Attivare l’offerta è semplicissimo: si fa tutto online, in pochi minuti. Ordini la SIM dal sito, la ricevi direttamente a casa e sei pronto a partire. L’attivazione costa solo 9,99 euro una tantum. E come sempre con Iliad, non ci sono vincoli, penali, né clausole nascoste.

In un mare di offerte che sembrano tutte uguali, Top 300 si distingue perché è trasparente, ricca e – diciamolo – davvero conveniente. Se cerchi tanti giga, zero stress e la serenità di sapere esattamente quanto spendi ogni mese, questa potrebbe essere la scelta giusta.