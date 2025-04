Grok Vision userà la fotocamera degli smartphone?

Il progresso nell’intelligenza artificiale sembra non fermarsi mai. A tal proposito, xAI, azienda fondata da Elon Musk, ha presentato un’interessante novità. L’azienda ha integrato una nuova funzionalità nel suo chatbot Grok, chiamata Grok Vision. Tale strumento propone un cambiamento riguardo il modo in cui gli utenti interagiscono con l’ambiente circostante tramite i loro dispositivi mobili. Grok Vision si basa sull’idea di abilitare il chatbot a “vedere” ciò che la fotocamera degli smartphone cattura.

Grok Vision: ecco come funziona la nuova opzione

Gli utenti possono inquadrare oggetti, cartelli, documenti e porre domande su ciò che viene visualizzato. Tale capacità di interazione diretta con il mondo fisico tramite un dispositivo tecnologico è una novità che amplia le potenzialità del chatbot. L’introduzione di Grok Vision non è solo un passo avanti per xAI, ma anche un allineamento con le funzionalità già presenti in altri assistenti AI. Come Gemini di Google e la versione avanzata di ChatGPT.

La funzione presenta una limitazione importante. Grok Vision è disponibile esclusivamente su iOS. Dunque, gli utenti Android dovranno aspettare ancora un po’ prima di poter accedere a tale nuova funzionalità. Grok non si limita dunque ad evolversi solo sul piano della visione. Il chatbot sta lentamente costruendo un ecosistema di strumenti intelligenti per semplificare e ampliare le possibilità di interazione tra utenti e tecnologia. Solo poche settimane fa, ad esempio, Grok aveva ricevuto un aggiornamento significativo che gli consentiva di “ricordare” dettagli delle conversazioni passate. Una funzionalità che aumenta la personalizzazione delle risposte e la continuità nell’interazione.

Inoltre, è stata introdotta una sorta di “tela” per creare documenti e applicazioni, un’altra innovazione utile per assistere gli utenti nella creazione di contenuti. Quanto emerso fa presagire che Grok potrebbe ampliare ulteriormente le sue capacità. Includendo la generazione di contenuti video o altre applicazioni visive avanzate. L’azienda di Musk sta puntando sempre di più sulla diffusione del suo chatbot con una serie di aggiornamenti utili che puntano a trasformare Grok in un vero assistente intelligente a tutto tondo.