Grok: arriva una nuova “memoria”

L’intelligenza artificiale non dimentica più. O almeno, questo è quello che promette Grok. Il chatbot sviluppato da xAI, entra nel club dei modelli AI dotati di memoria. Ciò significa che Grok sarà in grado di ricordare conversazioni precedenti, raccogliere informazioni sull’utente e usarle per offrire risposte più personalizzate. Un cambiamento importante che allinea il chatbot ai suoi principali concorrenti, come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Quest’ultimi, infatti, già da tempo sfruttano la memoria per raffinare l’esperienza d’uso.

Grok riceve la memoria per la prima volta

Tale innovazione è ancora in fase “beta”. Al momento disponibile solo per gli utenti statunitensi che accedono via web o tramite le app mobili per iOS e Android. In Europa e nel Regno Unito, invece, bisognerà attendere ancora un po’. Inoltre, tale nuova funzionalità non è ancora stata integrata nella versione di Grok presente su X, dove è comunque attesa a breve.

L’implementazione della memoria rappresenta una svolta importante per l’usabilità dell’assistente virtuale. Gli utenti potranno riprendere le conversazioni da dove le avevano lasciate. Senza dover ogni volta fornire contesto o ripetere informazioni già condivise. Si tratta di un cambiamento che punta a trasformare il bot in un vero e proprio assistente personale digitale. Capace di accompagnare l’utente in percorsi di apprendimento, supporto tecnico o anche solo conversazioni più fluide e coerenti.

Tale annuncio arriva poco dopo un altro importante aggiornamento. xAI ha reso accessibile Grok 3 anche tramite API. Le tariffe sono differenziate: 3 dollari per milione di token in ingresso e 15 dollari per milione di token generati per la versione standard. Mentre Grok 3 Mini, pensato per carichi più leggeri, è disponibile a un prezzo più contenuto. Le opzioni “veloci” dei due modelli, invece, hanno costi più alti. E sono pensate per applicazioni dove la rapidità di risposta è essenziale.

Con l’arrivo della memoria, Grok si candida a diventare uno strumento sempre più centrale nell’universo dell’AI generativa. Offrendo agli utenti una valida alternativa, in costante evoluzione.