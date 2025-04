Google Foto introduce il supporto alla modifica Ultra HDR: cosa cambia per gli utenti

Google Foto

Google amplia le funzionalità dell’app Google Foto con un aggiornamento che introduce il supporto al formato Ultra HDR anche in fase di modifica. A partire dalla versione 7.24, gli utenti potranno attivare o disattivare l’effetto Ultra HDR mentre ritoccano le proprie immagini, grazie a un nuovo interruttore dedicato disponibile all’interno del pannello di editing.

La funzione, già integrata nella visualizzazione delle immagini, viene così estesa anche alla post-produzione, offrendo maggiore controllo creativo agli utenti. L’opzione appare automaticamente per tutte le immagini scattate in Ultra HDR, ovvero con app di fotocamera compatibili e smartphone aggiornati ad Android 14 o superiori.

Arriva la possibilità di gestire le immagini con maggiore gamma dinamica direttamente in fase di editing

Ultra HDR è un formato sviluppato da Google per valorizzare contrasti e dettagli nelle aree chiare e scure di una foto. Utilizza un approccio basato su layer tonemapped, combinando un’immagine base a gamma dinamica standard (SDR) con un layer aggiuntivo che contiene informazioni di luminosità estese.

Quando l’Ultra HDR è attivo, le immagini risultano più vivide, con colori più brillanti e una maggiore profondità, soprattutto nelle zone ad alto contrasto. Questa modalità consente di visualizzare in modo più accurato scene con sorgenti luminose intense e ombre profonde, avvicinando il risultato a ciò che vede l’occhio umano.

Il nuovo interruttore aggiunto da Google permette agli utenti di scegliere se applicare o meno l’effetto Ultra HDR in fase di modifica. La novità è particolarmente utile in caso di editing professionale, dove può essere necessario valutare il risultato anche in modalità SDR.

L’interruttore Ultra HDR è disponibile nella schermata di modifica delle foto, nella parte inferiore della UI accanto agli strumenti di luce, contrasto e colore. Appare solo quando la foto selezionata supporta il formato Ultra HDR, ovvero quando è stata scattata con un dispositivo compatibile e con app fotocamera che supportano questo tipo di salvataggio.

Al momento, la maggior parte degli smartphone Pixel aggiornati ad Android 14 supportano la funzionalità. Alcuni dispositivi di fascia alta di altri brand come Samsung, Xiaomi o OnePlus potrebbero ricevere il supporto in futuro, ma la disponibilità dipenderà anche dall’integrazione lato software delle app fotocamera predefinite.

Disattivando l’interruttore, la foto viene visualizzata e modificata in modalità SDR, utile per verificare la resa dell’immagine su display o piattaforme che non supportano il formato ad alta gamma dinamica.

Il supporto all’editing Ultra HDR rappresenta un passo avanti per Google Foto, che diventa sempre più uno strumento completo per la gestione e l’elaborazione fotografica su smartphone. Gli utenti hanno ora la possibilità di decidere con precisione come e quando utilizzare le informazioni in alta gamma dinamica, migliorando la resa estetica delle proprie immagini.

Tuttavia, non mancano i limiti. Le immagini modificate in Ultra HDR potrebbero non essere visualizzate correttamente su schermi non compatibili, come alcuni monitor SDR o dispositivi meno recenti. Inoltre, il formato non è ancora pienamente supportato da molte app di terze parti o piattaforme social, che potrebbero riconvertire le immagini in SDR durante l’upload.