Galaxy Tab S11: emergono i primi dettagli

Samsung sembra pronta a rinnovare il mercato dei tablet premium. Ciò grazie alla sua nuova linea Galaxy Tab S. A tal proposito, sono emerse alcune informazioni interessanti. Le indiscrezioni sono emerse da un’analisi del codice sorgente. Quest’ultime suggeriscono l’arrivo di almeno tre nuovi modelli. Quest’ultimi sarebbero tutti appartenenti alla serie Galaxy Tab S, e le specifiche offrono spunti interessanti sulle mosse future dell’azienda.

Samsung si prepara al lancio di nuovi Galaxy Tab S?

Il ritorno del modello “normale” della serie Galaxy Tab S potrebbe essere un’altra interessante novità. Finora, Samsung aveva optato per la versione Plus e Ultra dei suoi tablet. Ma con il Galaxy Tab S11 sembra che l’azienda stia puntando a una nuova struttura di lineup che preveda anche un modello base. Tale scelta potrebbe rappresentare una semplificazione della nomenclatura, con l’obiettivo di semplificare la scelta dei consumatori.

Tra i dispositivi che potrebbero essere in arrivo, uno dei più attesi sembra essere il Galaxy Tab S11. Tale modello potrebbe essere equipaggiato con il potente MediaTek Dimensity 9400. Un chip che ha dimostrato prestazioni elevate. Il Galaxy Tab S11 dovrebbe avere una variante Ultra, destinata a un pubblico più esigente. La scelta di adottare il chip MediaTek per i tablet Galaxy Tab S rappresenta un cambiamento interessante. Finora, infatti, Samsung ha preferito Qualcomm per i suoi smartphone di fascia alta. Ora sembra che l’azienda stia esplorando alternative anche nel settore dei tablet.

Un altro dispositivo che potrebbe fare parte della nuova generazione di tablet è il Galaxy Tab S10 Lite. Quest’ultimo potrebbe montare un chip Exynos 1380, sviluppato direttamente da Samsung. Tale processore indica chiaramente che il modello Lite sarà destinato a una fascia di prezzo più economica. Il Galaxy Tab S10 Lite, infatti, dovrebbe offrire comunque un’esperienza solida e funzionale. Ma a un prezzo inferiore. Dettaglio che lo rende una scelta interessante per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo. Ciò senza dover sacrificare le prestazioni.

In generale, tali informazioni trapelate suggeriscono che Samsung stia pianificando una gamma di tablet più ampia. Capace di coprire diverse esigenze e fasce di prezzo. Resta da vedere se tali previsioni si concretizzeranno in nuovi dispositivi. In ogni caso l’attesa per la nuova generazione di Galaxy Tab è già alta.