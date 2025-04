Rifiuti elettronici: un oro nascosto nel nostro vecchio tech

Facciamo un piccolo esperimento mentale: pensa a tutti i vecchi telefoni, computer, tablet e caricabatterie che hai abbandonato negli ultimi dieci anni. Dove sono finiti? In fondo a un cassetto? Regalati a qualcuno? Più probabilmente, buttati via. Ecco, ora immagina che dentro a quegli oggetti ci fosse dell’oro. Non in senso metaforico. Oro vero, quello che fa brillare gli occhi alle banche centrali e ai gioiellieri. In effetti… è proprio così.

Hai appena buttato via dell’oro (senza saperlo)

Ogni anno il mondo produce circa 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. E in mezzo a tutto quel groviglio di plastica, chip e batterie ci sono anche metalli preziosi, con l’oro in cima alla lista. Perché? Perché è il miglior conduttore elettrico, non si ossida e funziona alla grande nei microcomponenti. A livello industriale, si stima che una tonnellata di e-waste possa contenere più oro di molte miniere in attività. Il problema? Quasi nessuno lo recupera. O, meglio, lo si fa con metodi vecchi, inquinanti e costosi. Tipo il cianuro. Non proprio una passeggiata ecologica.

Ma — ed è un ma bello grosso — qualcosa si sta muovendo. In Svizzera, un gruppo di ricercatori dell’ETH di Zurigo ha sviluppato un sistema geniale: una specie di spugna fatta con proteine del siero di latte (sì, quello che si scarta quando si fa il formaggio). Questa spugna bio è in grado di attrarre gli ioni d’oro come un magnete gentile. Li “cattura” da una soluzione liquida in cui sono stati disciolti i componenti elettronici, e poi — con un po’ di calore — li restituisce sotto forma di pepite da 22 carati. Senza veleni. Senza emissioni. Solo con latte e un po’ di scienza.

Incredibile ma vero: con una ventina di vecchie schede elettroniche, riescono a estrarre fino a 450 milligrammi di oro. E questa è solo la punta dell’iceberg. Perché insieme all’oro ci sono anche rame, palladio, nichel… materiali che oggi estraiamo a fatica e a caro prezzo.

Il fatto è che continuiamo a trattare la tecnologia come se fosse tutta “usa e getta”, ma non lo è. È un serbatoio di risorse. Solo che ce ne dimentichiamo troppo spesso. Intanto, l’80% dei rifiuti elettronici non viene riciclato, e continuiamo a scavare miniere per materiali che… stiamo buttando.

Insomma, forse è ora di cambiare prospettiva. Quel vecchio smartphone che non si accende più? Non è spazzatura. È una piccola miniera da cui possiamo ripartire. E se c’è chi riesce a farlo partendo dal siero di latte, forse non è così folle immaginare un futuro in cui tecnologia e natura vadano finalmente a braccetto.