Galaxy S25 Edge: eccolo a confronto con S25 Ultra e iPhone 16

Come ben sapete, Samsung ha ormai ufficializzato l’arrivo di un altro modello che si unirà alla linea di Samsung Galaxy S25, stiamo parlando di Galaxy S 25 Edge, modello che avrà come punto forte lo spessore che dovrebbe essere di appena 5,84 mm, andando dunque a competere all’interno della categoria dei sottilissimi nella quale dovrebbe entrare anche il prossimo smartphone di Apple iPhone 17 Air, in una gara che ha visto Samsung giocare d’anticipo, anticipando le mosse della concorrente rivale da sempre.

attualmente Samsung ha già mostrato al mondo il dispositivo senza però concedere a nessuno di toccarlo, nello specifico l’ha fatto sia durante il Samsung Unpacked di febbraio sia durante il mobile World Congress di Barcellona, su Internet però sono disponibili i dati sufficienti per riuscire a produrre in completa autonomia dei modelli non funzionanti definiti come dummy, i quali ci permettono di farci un’idea più plastica e materiale di come sarà il dispositivo.

Il dummy ci mostra come sarà

Il video pubblicato su X e visibile qui ci mostra come sarà S25 Edge, Nello specifico, potete vedere innanzitutto lo spessore assolutamente incredibile del device, ma allo stesso tempo un design che paradossalmente lo avvicina molto di più a quello dei dispositivi Apple, nello specifico di iPhone 16, soprattutto per il design Pillola dei moduli fotografici presenti posteriormente, per il resto quello che abbiamo tra le mani è un vero e proprio Galaxy S25.

Non a caso secondo le indiscrezioni il dispositivo dovrebbe offrire tutto ciò che normalmente offre un desktop di gamma con un display con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz e tecnologia amoled, 12 GB di RAM con una memoria di archiviazione disponibile da 256 o 512 GB di memoria interna e processore Snapdragon 8 Elite, L’unica caratteristica un po’ sacrificata, come potete prevedere anche da soli sarà la batteria che arriverà comunque a 3900 mah.